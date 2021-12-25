Анекдоты недели - 333

- Что там сегодня в Большом театре?
- Оперу дают.
- Повезло оперу.
***
- Алло, полиция? Мне нечего одеть!
- Наряд выезжает!
***
- На этой неделе ты опоздал на работу три раза! Ты понимаешь, что это значит:
- Да, что сегодня – среда.
***
- Ты не находишь, что огуречная маска очень помогает мне улучшить внешний вид?
- Конечно, дорогая! Вот только не пойму зачем ты ее снимаешь?
***
Недавние исследования выяснили, что женщины, имеющие лишний вес, живут гораздо дольше, чем мужчины, которые обратили на это внимание.
***
- До свадьбы моя жена была прекрасной девушкой!
- Мою тоже в ЗАГСе сглазили.
***
- Холодец будешь есть?
- Нет – вчера уже ел.
- А суп?
- Суп – буду.
- Вот и хорошо! - сказала жена и поставила холодец в микроволновку.
***
После обильных снегопадов. Жена:
- Вася, ну как, откопал машину?
- Откопать – откопал, но опять, блин, не нашу!
***
– Вы как сторожа зоопарка отличаете от обезьян?
– По перегару.
***
Если бы 25 лет назад знал, что в магазинах будет продаваться столько сортов пельменей, хрен бы я тогда женился!
***
- Доктор, а какой нормальный рост при моем весе?
- Четыре метра, Наталья, четыре метра...
***
Сара после недельной диеты сбросила... весы с пятого этажа.
***
- Мам, я хочу стать строителем!
- Нет, сынок, собирайся в школу - будешь космонавтом.
***
- Мама! Учительница велела нам нарисовать, кем мы хотим быть. Я ничего не сделала, потому что не знаю, как это нарисовать. Я хочу замуж.
***
Наступили времена, когда в школах на уроках информатики учителя совершенно бесплатно учатся у старшеклассников.
***
— Мальчик, ты школьник?
— Нет, дядя, я садист — я в садик хожу!
Главное во время диеты - лечь спать раньше, чем захочется есть....
Народная примета: если утром с похмелья зубная щетка не помещается во рту - значит, она предназначена для чистки обуви....
Почему я в детстве любил сильные снегопады? У меня машины не было!...
Говорят, под Новый год всё всегда сбывается. Даже то, что целый год сбыть не получается....
Не понимаю людей, которые выпьют и сразу идут спать. А петь? А танцевать? А позориться на весь мир?...