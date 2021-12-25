Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:125

Анекдоты недели - 333

Вернулся из командировки, от жены записка: "Ушла к стоматологу". Жду час, два, три. Потом, смотрю, вещей её нет...

- Что там сегодня в Большом театре?

- Оперу дают.

- Повезло оперу.

***

- Алло, полиция? Мне нечего одеть!

- Наряд выезжает!

***

- На этой неделе ты опоздал на работу три раза! Ты понимаешь, что это значит:

- Да, что сегодня – среда.

***

- Ты не находишь, что огуречная маска очень помогает мне улучшить внешний вид?

- Конечно, дорогая! Вот только не пойму зачем ты ее снимаешь?

***

Недавние исследования выяснили, что женщины, имеющие лишний вес, живут гораздо дольше, чем мужчины, которые обратили на это внимание.

***

- До свадьбы моя жена была прекрасной девушкой!

- Мою тоже в ЗАГСе сглазили.

***

- Холодец будешь есть?

- Нет – вчера уже ел.

- А суп?

- Суп – буду.

- Вот и хорошо! - сказала жена и поставила холодец в микроволновку.

***

После обильных снегопадов. Жена:

- Вася, ну как, откопал машину?

- Откопать – откопал, но опять, блин, не нашу!

***

– Вы как сторожа зоопарка отличаете от обезьян?

– По перегару.

***

Если бы 25 лет назад знал, что в магазинах будет продаваться столько сортов пельменей, хрен бы я тогда женился!

***

- Доктор, а какой нормальный рост при моем весе?

- Четыре метра, Наталья, четыре метра...

***

Сара после недельной диеты сбросила... весы с пятого этажа.

***

- Мам, я хочу стать строителем!

- Нет, сынок, собирайся в школу - будешь космонавтом.

***

- Мама! Учительница велела нам нарисовать, кем мы хотим быть. Я ничего не сделала, потому что не знаю, как это нарисовать. Я хочу замуж.

***

Наступили времена, когда в школах на уроках информатики учителя совершенно бесплатно учатся у старшеклассников.

***

— Мальчик, ты школьник?

— Нет, дядя, я садист — я в садик хожу!

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