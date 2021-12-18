Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:1265

Анекдоты недели - 332

Главное во время диеты - лечь спать раньше, чем захочется есть.

- Девушка, а у вас закурить не найдется?

Молодой человек, у меня даже найдется выпить, закусить и переночевать!

***

Чтобы отучить жену покупать все подряд, обмывайте с нею каждую покупку.

***

Жила-была девочка. Она всех любила, когда выспится. Жаль вот только высыпалась она редко.

***

Старый Новый год - бустерная доза для всех желающих.

***

Кто стал никем, тот спал не с тем.

***

Пошли дурака за скотчем - он липкую ленту и принесёт.

***

Посленовогоднее: Господи, дай мне сил доесть то, что осталось, дай мне мужество выбросить то, что испортилось. И дай мне мудрость, отличить одно от другого.

***

Носорог плохо видит, но при его весе это уже не его проблемы.

***

- Вам не дожить до седых волос, - пророчит гадалка клиенту.
- Что, неужели я так рано умру?
- Нет, рано облысеете.

***

Известно, что жены больше склонны к истерикам утром, а не вечером. Хотите убедиться, придите с работы вечером, а потом утром...

***

У жениха не хватило денег на выкуп невесты, поэтому свадьбу перенесли до получки.

***

Пять утра. Из детской кроватки начинают доноситься всхлипы. Жена мужу:

- Иди, твоя очередь!

Муж, поворачиваясь на другой бок:

- Я не занимал!

***

Зимняя рыбалка в старости - это когда пьёшь водку возле аквариума.

***

- Кум, а что такое вечеринка?

- Ну, это, кум, как утренник. Только ты не зайчик, а свинья.

***

Утром нужно быть особенно осторожным… Одно неловкое движение – и ты опять спишь.

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