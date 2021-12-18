Анекдоты недели - 332 Главное во время диеты - лечь спать раньше, чем захочется есть.

- Девушка, а у вас закурить не найдется?

Молодой человек, у меня даже найдется выпить, закусить и переночевать!

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Чтобы отучить жену покупать все подряд, обмывайте с нею каждую покупку.

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Жила-была девочка. Она всех любила, когда выспится. Жаль вот только высыпалась она редко.

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Старый Новый год - бустерная доза для всех желающих.

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Кто стал никем, тот спал не с тем.

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Пошли дурака за скотчем - он липкую ленту и принесёт.

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Посленовогоднее: Господи, дай мне сил доесть то, что осталось, дай мне мужество выбросить то, что испортилось. И дай мне мудрость, отличить одно от другого.

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Носорог плохо видит, но при его весе это уже не его проблемы.

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- Вам не дожить до седых волос, - пророчит гадалка клиенту.

- Что, неужели я так рано умру?

- Нет, рано облысеете.

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Известно, что жены больше склонны к истерикам утром, а не вечером. Хотите убедиться, придите с работы вечером, а потом утром...

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У жениха не хватило денег на выкуп невесты, поэтому свадьбу перенесли до получки.

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Пять утра. Из детской кроватки начинают доноситься всхлипы. Жена мужу:

- Иди, твоя очередь!

Муж, поворачиваясь на другой бок:

- Я не занимал!

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Зимняя рыбалка в старости - это когда пьёшь водку возле аквариума.

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- Кум, а что такое вечеринка?

- Ну, это, кум, как утренник. Только ты не зайчик, а свинья.

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Утром нужно быть особенно осторожным… Одно неловкое движение – и ты опять спишь.