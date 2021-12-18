Анекдоты недели - 332

- Девушка, а у вас закурить не найдется?
Молодой человек, у меня даже найдется выпить, закусить и переночевать!
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Чтобы отучить жену покупать все подряд, обмывайте с нею каждую покупку.
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Жила-была девочка. Она всех любила, когда выспится. Жаль вот только высыпалась она редко.
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Старый Новый год - бустерная доза для всех желающих.
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Кто стал никем, тот спал не с тем.
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Пошли дурака за скотчем - он липкую ленту и принесёт.
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Посленовогоднее: Господи, дай мне сил доесть то, что осталось, дай мне мужество выбросить то, что испортилось. И дай мне мудрость, отличить одно от другого.
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Носорог плохо видит, но при его весе это уже не его проблемы.
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- Вам не дожить до седых волос, - пророчит гадалка клиенту.
- Что, неужели я так рано умру?
- Нет, рано облысеете.
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Известно, что жены больше склонны к истерикам утром, а не вечером. Хотите убедиться, придите с работы вечером, а потом утром...
***
У жениха не хватило денег на выкуп невесты, поэтому свадьбу перенесли до получки.
***
Пять утра. Из детской кроватки начинают доноситься всхлипы. Жена мужу:
- Иди, твоя очередь!
Муж, поворачиваясь на другой бок:
- Я не занимал!
***
Зимняя рыбалка в старости - это когда пьёшь водку возле аквариума.
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- Кум, а что такое вечеринка?
- Ну, это, кум, как утренник. Только ты не зайчик, а свинья.
***
Утром нужно быть особенно осторожным… Одно неловкое движение – и ты опять спишь.
Народная примета: если утром с похмелья зубная щетка не помещается во рту - значит, она предназначена для чистки обуви....
Почему я в детстве любил сильные снегопады? У меня машины не было!...
Говорят, под Новый год всё всегда сбывается. Даже то, что целый год сбыть не получается....
Не понимаю людей, которые выпьют и сразу идут спать. А петь? А танцевать? А позориться на весь мир?...
Объявление: «Ищу женщину без ковид-сертификата. Во избежание бессмысленных покупок, походов в рестораны и турпоездок»....