Гороскоп на неделю 7-13 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака Появляется прекрасная возможность укрепить свое положение в обществе, решить профессиональные задачи, установить баланс между внутренним и внешним.

ОВЕН

Период любви, счастья, страстных взаимоотношений, признания ваших талантов. Все шансы и возможности творчески воплотить свои замыслы. Появляется желание работать, двигаться дальше, развиваться, что в результате откроет новые источники доходов. Фон недели благоприятный, но старайтесь придерживаться правил, принимайте во внимание условности, нравственные принципы, добросовестно выполняйте возложенные на вас обязательства. В этом случае ближайшие дни будут очень эффективными для всех жизненных сфер.

ТЕЛЕЦ

Активная жизненная позиция поможет положительно использовать неделю и воплотить свои идеи в реальность. Правильное распределение ресурсов, долгосрочные вложения, способствуют финансовому благополучию в будущем. Ваше хобби может принести вам прибыль, поэтому не упустите свой шанс – демонстрируйте свои таланты и способности. Усиливается чувствительность, впечатлительность, потребность в любви и гармонии, в понимании и близости. Вы можете рассчитывать на помощь и внимание со стороны партнеров.

БЛИЗНЕЦЫ

Планетарные энергии дают вам большую активность, собранность, проявляются ваши лучшие качества. Хороший период для публичной деятельности, т.к. усиливается способность убеждать, воздействовать словами на массы людей, формировать общественное мнение. Сдерживайте свое желание принимать бесповоротные, радикальные решения. Может возникнуть необходимость исследовать вопросы пользования совместным капиталом, распределения прибыли, налогообложения, долговых обязательств, а также алиментов и наследства.

РАК

Появляется склонность к раскрытию тайн, выявлению истинного положения вещей. Ваша речь ясна, а от слов и мыслей исходит гипнотическая сила, что даёт возможность воздействовать на других, передавая им свои убеждения. Хороший период для усовершенствования производства, внедрения новых методик. Возможно получение важных известий, особенно касающихся ваших родственников или близких людей. Время подходит для оздоровительных практик, медицинских обследований, изменения диеты, начала курса лечения.

ЛЕВ

Возможны трудности в отношениях с начальством, противостояния с подчиненными. Это может повредить вашему бизнесу, работе, деловым отношениям, основой которых является денежный интерес. Исключите личные столкновения, проявление амбиций, эгоизма, эмоциональной агрессивности, и вы избежите множества неприятностей. Период подходит для решения важных дел, заключения сделок, договоров, начала личного производственного или творческого цикла. Но старайтесь придерживаться правильной срединной позиции.

ДЕВА

Будьте осторожны в расходах и тратах, в вопросах вложения денежных средств. Предложений и заманчивых перспективных проектов достаточно много, но среди них нужно найти наиболее полезное для вас. Сосредоточьтесь на себе и своих интересах, внимательно анализируйте ситуацию, прежде чем принять решение. В отношениях с противоположным полом, в семейных отношениях – все хорошо. Используйте это время для устранения недоразумений и нейтрализации конфликтов, если такие возникли в предыдущий месяц-два.

ВЕСЫ

Определенные трудности в отношениях постепенно исчезают, а существующие разногласия не окажут негативного влияния на новые совместные проекты. Сведите к минимуму возможность личных столкновений, противостояния с начальством и властями, официальными организациями. Сейчас выгоднее уступить, найти компромиссное решение, а не настаивать на своем. Удачна общественная деятельность, рекламные мероприятия, а поиск поддержки, покровительства и понимания со стороны влиятельных лиц может дать желаемый результат.

СКОРПИОН

Энергии много, желание действовать и достигать быстрых результатов порой толкает на необдуманные поступки. Неосторожность действий, потеря бдительности может стать причиной травмы, особенно бытовой, несчастного случая. Лучше отказаться от участия в светских и увеселительных мероприятиях, ограничить себя в развлечениях и заняться домашними делами, своим здоровьем, обновлением техники, оборудования, автомобиля. Начатое в течение этой недели дело, бизнес или проект будет развиваться правильно.

СТРЕЛЕЦ

Неделя благоприятна для принятия важных решений, объяснения с партнером. Огромная потребность в любви, в понимании, желание поиска гармонии и мира в семье вполне может реализоваться.

Если вы связаны также и деловыми отношениями с любимым человеком, в ближайшие дни в плане бизнеса вместе можете многое совершить. Усиливается ваш дар убеждения, влияния на ближнее окружение, поэтому посредством слова, можете многого добиться. Хорошее время для решения проблем наследства, страхования, алиментов, налогов или долгов.

КОЗЕРОГ

Активность в чувственной сфере, в любви, в отношениях с представителями противоположного пола, которые привлекают. Вы излучаете уверенность в себе, очарование и физическую привлекательность, но все может испортить ваша напористость и стремление навязать свои чувства. Избыточная импульсивность мешает деловым и личным контактам в общественной деятельности. Повышение энергии можно направить в творческую, созидательную сферу. Хорошее время для поиска новых контактов и возможностей.

ВОДОЛЕЙ

Импульсивность и даже некоторая агрессивность в отношениях с давним партнером. Огромное желание убежать от рутины, повседневных забот. Завязываются новые интересные знакомства, появляются новые увлечения. Хороший период для активного взаимодействия с романтическим партнером, а в деловых взаимоотношениях, все не так гладко, как хотелось бы. Возможны неоднозначные инциденты при переговорах, подписании контрактов, обсуждениях, выступлениях. Старайтесь десять раз подумать, прежде чем что-то сказать или сделать.

РЫБЫ

Неделя преодоления существующих границ, перехода на новый, более качественный жизненный уровень. Благоприятный период для помолвок, романтических свиданий и заключения официальных союзов. Любая устанавливающаяся в этот период связь будет иметь тенденцию к стабилизации отношений, их дальнейшему укреплению и сохранению этих отношений на долгий период. Предпринимательские начинания, творческие проекты, бизнес, будут успешными и будут удаваться без всякого труда, в отличие от других периодов.

Источник: ТСН