Анекдоты недели - 337 Мои детские наказания превратились во взрослые радости: рано ложиться спать, не выходить на улицу, обеденный сон.

- Жена мне говорит, мол, у нее живот после рождения ребенка ужасно выглядит… Эх, видела бы она мою печень после этого же события…

***

Судья:

- Говорите, Вы случайно убили жену?

Подсудимый:

- Конечно, она подбежала к теще в тот момент, когда я нажал на курок.

***

Лег просто полежать - уснул.

Лег почитать книгу - уснул.

Лег посмотреть фильм - уснул.

Лег поспать - энергия долбит как из ядерной станции.

***

— Вчера попросил свою дочь подать мне газету, а она передала мне свой айпад, сказав, что газеты сейчас уже никто не использует. И она в общем-то оказалась права: у мухи не было никаких шансов…

***

Уже третий год хожу к психологу, результаты потрясающие: он купил квартиру и облетел полмира.

***

- Какой твой лучший результат в беге на 100 метров?

- 50 метров.

***

Всю ночь она стонала в подушку и изнывала от нестерпимого желания. Сон был тревожный и прерывистый.

До окончания диеты оставалось два часа.

***

Настроение: сейчас бы, как следует выспаться, вкусно и плотно поесть и с новыми силами еще немного выспаться.

***

Подходит Буратино к Папе Карло и говорит:

- Пап, прибей мне гвоздик.

- Че, запал на Мальвину?

- Ну папа, прибей мне гвоздик.

- Че, с Мальвиной уже все так серьезно?

- Папа, прибей мне гвоздик, я писать хочу!

***

Семья утром собирает папу на на работу. Дочка говорит:

— Папа, не ходи на работу, останься с нами.

— Наташа, но, если папа не будет ходить на работу, нам будет нечего кушать.

— Ну, да. Папа все съест.

***

– Милый, у меня так замерзли руки...

– Какое удачное совпадение! Дома как раз полная раковина немытой посуды!

***

Она: – Мне тебя очень не хватает.

Он: – Для полного счастья или для ровного счета?