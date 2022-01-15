Анекдоты недели - 337

- Жена мне говорит, мол, у нее живот после рождения ребенка ужасно выглядит… Эх, видела бы она мою печень после этого же события…
***
Судья:
- Говорите, Вы случайно убили жену?
Подсудимый:
- Конечно, она подбежала к теще в тот момент, когда я нажал на курок.
***
Лег просто полежать - уснул.
Лег почитать книгу - уснул.
Лег посмотреть фильм - уснул.
Лег поспать - энергия долбит как из ядерной станции.
***
— Вчера попросил свою дочь подать мне газету, а она передала мне свой айпад, сказав, что газеты сейчас уже никто не использует. И она в общем-то оказалась права: у мухи не было никаких шансов…
***
Уже третий год хожу к психологу, результаты потрясающие: он купил квартиру и облетел полмира.
***
- Какой твой лучший результат в беге на 100 метров?
- 50 метров.
***
Всю ночь она стонала в подушку и изнывала от нестерпимого желания. Сон был тревожный и прерывистый.
До окончания диеты оставалось два часа.
***
Настроение: сейчас бы, как следует выспаться, вкусно и плотно поесть и с новыми силами еще немного выспаться.
***
Подходит Буратино к Папе Карло и говорит:
- Пап, прибей мне гвоздик.
- Че, запал на Мальвину?
- Ну папа, прибей мне гвоздик.
- Че, с Мальвиной уже все так серьезно?
- Папа, прибей мне гвоздик, я писать хочу!
***
Семья утром собирает папу на на работу. Дочка говорит:
— Папа, не ходи на работу, останься с нами.
— Наташа, но, если папа не будет ходить на работу, нам будет нечего кушать.
— Ну, да. Папа все съест.
***
– Милый, у меня так замерзли руки...
– Какое удачное совпадение! Дома как раз полная раковина немытой посуды!
***
Она: – Мне тебя очень не хватает.
Он: – Для полного счастья или для ровного счета?
Продается отечественный суперпоглотитель жира, мяса, колбасы и рыбы. Кличка Шарик....
Ох уж этот интернет: то сын не то скачает, то дочь не то выложит......
Завод по производству валерьянки постоянно не выполняет план. Но на заводе это никого не волнует....
Вернулся из командировки, от жены записка: "Ушла к стоматологу". Жду час, два, три. Потом, смотрю, вещей её нет......
Главное во время диеты - лечь спать раньше, чем захочется есть....