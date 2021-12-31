Анекдоты недели - 334 Завод по производству валерьянки постоянно не выполняет план. Но на заводе это никого не волнует.

- Алло, это скорая?

- Да.

- А мы тут бухаем! Приедьте к нам – у нас Вася штопор проглотил.

- Адрес какой?

- А, не. Уже не надо. Мы вилкой открыли.

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Дисконтные карты, оптовые скидки, «Приведи друга», «Два по цене одного» – все, ну, просто все акции почему-то были провальными!

Да, сложно быть маркетологом похоронного бюро.

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- Дорогой, мы здесь с девушками решили собраться, поболтать-выпить... Я буду звонить, но ты не бери трубку, пожалуйста. Не нарывайся!

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У жениха не хватило денег на выкуп невесты, поэтому свадьбу перенесли до получки.

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Зайти в комнату подростка — это как заскочить в Икею. Собственно, ты хотел только посмотреть, но выходишь с шестью стаканами, двумя тарелками, тремя мисками, четырьмя полотенцами и кучей всякого хлама.

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- Послушайте, Гриша, когда я лежал в кардиологии - кололи в зад, когда лежал в неврологии - кололи в зад, когда лежал в терапии - кололи в зад...

- Наум Маркович, таки и шо?

- Та ни шо! Получается, шо все у нас лечат через жопу!

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Чтобы отучить жену покупать все подряд, обмывайте с нею каждую покупку.

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Жила-была девочка. Она всех любила, когда выспится. Жаль вот только высыпалась она редко.

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Старый Новый год - бустерная доза для всех желающих.

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Кто стал никем, тот спал не с тем.

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Пошли дурака за скотчем - он липкую ленту и принесёт.

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Посленовогоднее: Господи, дай мне сил доесть то, что осталось, дай мне мужество выбросить то, что испортилось. И дай мне мудрость, отличить одно от другого.

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Носорог плохо видит, но при его весе это уже не его проблемы.