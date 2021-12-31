Анекдоты недели - 334

- Алло, это скорая?
- Да.
- А мы тут бухаем! Приедьте к нам – у нас Вася штопор проглотил.
- Адрес какой?
- А, не. Уже не надо. Мы вилкой открыли.
***
Дисконтные карты, оптовые скидки, «Приведи друга», «Два по цене одного» – все, ну, просто все акции почему-то были провальными!
Да, сложно быть маркетологом похоронного бюро.
***
- Дорогой, мы здесь с девушками решили собраться, поболтать-выпить... Я буду звонить, но ты не бери трубку, пожалуйста. Не нарывайся!
***
У жениха не хватило денег на выкуп невесты, поэтому свадьбу перенесли до получки.
***
Зайти в комнату подростка — это как заскочить в Икею. Собственно, ты хотел только посмотреть, но выходишь с шестью стаканами, двумя тарелками, тремя мисками, четырьмя полотенцами и кучей всякого хлама.
***
- Послушайте, Гриша, когда я лежал в кардиологии - кололи в зад, когда лежал в неврологии - кололи в зад, когда лежал в терапии - кололи в зад...
- Наум Маркович, таки и шо?
- Та ни шо! Получается, шо все у нас лечат через жопу!
***
Чтобы отучить жену покупать все подряд, обмывайте с нею каждую покупку.
***
Жила-была девочка. Она всех любила, когда выспится. Жаль вот только высыпалась она редко.
***
Старый Новый год - бустерная доза для всех желающих.
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Кто стал никем, тот спал не с тем.
***
Пошли дурака за скотчем - он липкую ленту и принесёт.
***
Посленовогоднее: Господи, дай мне сил доесть то, что осталось, дай мне мужество выбросить то, что испортилось. И дай мне мудрость, отличить одно от другого.
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Носорог плохо видит, но при его весе это уже не его проблемы.
Вернулся из командировки, от жены записка: "Ушла к стоматологу". Жду час, два, три. Потом, смотрю, вещей её нет......
Главное во время диеты - лечь спать раньше, чем захочется есть....
Народная примета: если утром с похмелья зубная щетка не помещается во рту - значит, она предназначена для чистки обуви....
Почему я в детстве любил сильные снегопады? У меня машины не было!...
Говорят, под Новый год всё всегда сбывается. Даже то, что целый год сбыть не получается....