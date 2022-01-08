Анекдоты недели - 335

Прошу вернуть утерянную сумку с документами за приличное или неприличное вознаграждение.
***
Местный ликероводочный завод предупреждает: "Курение, курение и только курение опасно для вашего здоровья".
***
Одна балерина после провала на концерте говорит аккомпаниатору:
- Вы самый плохой пианист в мире!
- Не думаю. Это было бы слишком редким стечением обстоятельств.
***
– Папа, я хочу заняться балетом.
– Нет Сережа, это очень опасно!
– Почему?
– Я тебе ноги переломаю!
***
В театре юного, но гиперактивного зрителя, чтобы хоть как-то увлечь детей, на сцене показывают сразу три представления.
***
- Если в своем почтовом ящике вы обнаружили письмо, в заголовке которого имеются слова "повестка" и "военкомат" - уничтожьте его не открывая. - В нем содержится опасный вирус, который может лишить вас Интернета и компьютера на год!
***
- Это ваш первый тест ПЦР?
- Да. А как вы догадались?
- Интуиция!
- Я могу одеваться?
- Да, конечно.
***
В сущности, турнепс и репа - одно и то же. Но выражение "чесать репу" вполне нейтрально, а "почёсывать свой турнепс" звучит интригующе.
***
Хочется похудеть, но есть хочется сильней.
***
Научно доказано, что лучше всего лекарства помогают тому, кто их продает.
***
- Вася, я сегодня чисто случайно нашла в гараже твою заначку.
- То есть, ты чисто случайно сняла колесо и разбортировала его?
***
Пьяная Лена нажала на одну педаль, потом на другую, но пианино так и не поехало.
***
Как только в руках появляется телефон, телевизор превращается в радио.
***
Доктор назначил Олегу пропить железо. И теперь у него ни машины, ни гаража.
Ох уж этот интернет: то сын не то скачает, то дочь не то выложит......
Завод по производству валерьянки постоянно не выполняет план. Но на заводе это никого не волнует....
Вернулся из командировки, от жены записка: "Ушла к стоматологу". Жду час, два, три. Потом, смотрю, вещей её нет......
Главное во время диеты - лечь спать раньше, чем захочется есть....
Народная примета: если утром с похмелья зубная щетка не помещается во рту - значит, она предназначена для чистки обуви....