Анекдоты недели - 335 Продается отечественный суперпоглотитель жира, мяса, колбасы и рыбы. Кличка Шарик.

Прошу вернуть утерянную сумку с документами за приличное или неприличное вознаграждение.

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Местный ликероводочный завод предупреждает: "Курение, курение и только курение опасно для вашего здоровья".

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Одна балерина после провала на концерте говорит аккомпаниатору:

- Вы самый плохой пианист в мире!

- Не думаю. Это было бы слишком редким стечением обстоятельств.

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– Папа, я хочу заняться балетом.

– Нет Сережа, это очень опасно!

– Почему?

– Я тебе ноги переломаю!

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В театре юного, но гиперактивного зрителя, чтобы хоть как-то увлечь детей, на сцене показывают сразу три представления.

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- Если в своем почтовом ящике вы обнаружили письмо, в заголовке которого имеются слова "повестка" и "военкомат" - уничтожьте его не открывая. - В нем содержится опасный вирус, который может лишить вас Интернета и компьютера на год!

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- Это ваш первый тест ПЦР?

- Да. А как вы догадались?

- Интуиция!

- Я могу одеваться?

- Да, конечно.

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В сущности, турнепс и репа - одно и то же. Но выражение "чесать репу" вполне нейтрально, а "почёсывать свой турнепс" звучит интригующе.

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Хочется похудеть, но есть хочется сильней.

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Научно доказано, что лучше всего лекарства помогают тому, кто их продает.

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- Вася, я сегодня чисто случайно нашла в гараже твою заначку.

- То есть, ты чисто случайно сняла колесо и разбортировала его?

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Пьяная Лена нажала на одну педаль, потом на другую, но пианино так и не поехало.

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Как только в руках появляется телефон, телевизор превращается в радио.

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Доктор назначил Олегу пропить железо. И теперь у него ни машины, ни гаража.