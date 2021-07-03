Анекдоты недели - 310

Жена – мужу:
- Интересно, наш кот понимает, почему мы такие большие, а он маленький?
- Мне кажется, он думает, что вся причина в том, что мы его не докармливаем.
***
С корпоратива Олегу удалось утащить домой 1 литр водки, 2 килограмма закуски и 52 килограмма менеджера по продажам Вики.
***
- Тебя не напрягает тот фат, что все твои друзья уже женились?
- Напрягают, но я не знаю, как им помочь.
***
- Филологи в самолете есть?
- Да, я филолог, что случилось?
- Пройдите пожалуйста в хвост самолета, там человеку кофе холодное!
***
Семейные ссоры напоминают передачу "Никто не забыт, ничто не забыто".
***
- Анестезиологи есть в самолете?
- Да есть, что случилось?
- Там хирург сидит, пить без анестезиолога не может.
***
Плохая идея была сказать соседу, что у него в шкафу интернет плохо ловит. Очень плохая...
***
Товарищ, помни! Первая рюмка - на протирку рук после магазина!
***
Для взрослых нужно снять новую версию рекламы "Праздник к нам приходит". У фуры с кока-колой должен быть маленький прицеп с виски.
***
Стояли два гриба: мухомор и белый. Идет грибник.
– Эх, – вздыхает белый, – сейчас резня начнется.
– Не знаю, как резня, а сапогом по морде я точно получу!
***
Когда я ем - я глух и нем.
Когда я пью - я гораздо коммуникабельней.
***
Моя жена с каждым годом становится все красивее, но времени на это по утрам уходит все больше.
***
Проснулась после гулянки… Ба! Да я - Золушка! Туфельки-то - тю-тю!
***
Если не знаете, как открыть крышку с защитой от детей, обращайтесь за помощью к детям.
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- Дайте, пожалуйста, наполнитель для кошек.
- Они у вас что - пустые внутри, что ли?
***
Ничто так не старит женщину, как свадьба правнуков.
***
Купил курс "Английский во сне". Целый год слушал перед сном. Результат неожиданный - при звуках английского мгновенно засыпаю.
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