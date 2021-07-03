Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:1258

Анекдоты недели - 310

Носорог плохо видит. Но при его весе - это не его проблемы.

Жена – мужу:

- Интересно, наш кот понимает, почему мы такие большие, а он маленький?

- Мне кажется, он думает, что вся причина в том, что мы его не докармливаем.

***

С корпоратива  Олегу удалось утащить домой 1 литр водки, 2 килограмма закуски и 52 килограмма менеджера по продажам Вики.

***

- Тебя не напрягает тот фат, что все твои друзья уже женились?

- Напрягают, но я не знаю, как им помочь.

***

- Филологи в самолете есть?

- Да, я филолог, что случилось?

- Пройдите пожалуйста в хвост самолета, там человеку кофе холодное!

***

Семейные ссоры напоминают передачу "Никто не забыт, ничто не забыто".

***

- Анестезиологи есть в самолете?

-  Да есть, что случилось?

- Там хирург сидит, пить без анестезиолога не может.

***

Плохая идея была сказать соседу, что у него в шкафу интернет плохо ловит. Очень плохая...

***

Товарищ, помни! Первая рюмка - на протирку рук после магазина!

***

Для взрослых нужно снять новую версию рекламы "Праздник к нам приходит". У фуры с кока-колой должен быть маленький прицеп с виски.

***

Стояли два гриба: мухомор и белый. Идет грибник.

– Эх, – вздыхает белый, – сейчас резня начнется.

– Не знаю, как резня, а сапогом по морде я точно получу!

***

Когда я ем - я глух и нем.

Когда я пью - я гораздо коммуникабельней.

***

Моя жена с каждым годом становится все красивее, но времени на это по утрам уходит все больше.

***

Проснулась после гулянки… Ба! Да я - Золушка! Туфельки-то - тю-тю!

***

Если не знаете, как открыть крышку с защитой от детей, обращайтесь за помощью к детям.

***

- Дайте, пожалуйста, наполнитель для кошек.

- Они у вас что - пустые внутри, что ли?

***

Ничто так не старит женщину, как свадьба правнуков.

***

Купил курс "Английский во сне". Целый год слушал перед сном.  Результат неожиданный - при звуках английского мгновенно засыпаю.

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