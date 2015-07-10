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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:1076

На Арабатской Стрелке обнаружили крокодила

На Арабатской Стрелке в одном из водоемов, образовавшаяся на месте, где в свое время добывали песок, обнаружили крокодила.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщил заместитель начальника отдела коммуникации ГУ ЧП в Херсонской области Виталий Байдаров.

«Да, это правда. Поступила информация от местных органов власти о том, что двое отдыхающих сообщили, что они видели крокодила в водоеме, которая образовалась на месте бывшего

По его словам, место, где видели крокодила - озеро, заросшее камышом. Как отметил Байдаров, свидетели рассказали, что когда они заметили крокодила, то ел утку.

Правоохранители осмотрели озеро и обнаружили, что из воды торчит морда крокодила. Длина животного - около полутора метров. Сейчас территорию охраняют шесть полицейских. Местные власти и правоохранители решают, каким образом действовать дальше, как поймать животное. Также пока никто не заявил о том, что у него пропал крокодил.

Общество Аллигатор Крокодил Курорт
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