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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:2447

Китайские вакцины исследуют для применения против новых штаммов коронавируса

Китайские компании Sinopharm и Sinovac собираются подать заявки в регулирующие органы на проведение клинических исследований и экстренное применение вакцин против штамма коронавируса “дельта”, который выявлен уже в 130 странах и регионах мира.

“Sinovac Biotech в скором времени подаст запросы на клинические исследования и заявки на экстренное применение вакцины CoronaVac против штаммов „гамма“ и „дельта“ в регулирующие органы по всему миру”, — говорит председатель правления компании Инь Вэйдуна. Такие же планы по своей вакцине против штамма “дельта” подтвердили Yicai Global и в компании Sinopharm. Об этом сообщает шанхайский информационный ресурс Yicai Global, передает УНН.

Китайские вирусологи подтверждают, что исследования по замене штаммов в инактивированных вакцинах продолжаются. В первом полугодии, как пояснили Yicai Global эксперты, не было необходимости менять штамм в вакцинах, поскольку еще не было ясно, какой вариант станет доминирующим. Но сделать это при должной подготовке можно достаточно быстро. В частности, как заверил Инь Вэйдун, компания Sinovac располагает достаточными производственными мощностями, чтобы обеспечить рынок инактивированными вакцинами против разных штаммов коронавируса.

К настоящему моменту четыре вакцины китайского производства одобрены для выхода на внутренний рынок КНР, еще три препарата получили разрешение на экстренное использование.

7 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала вакцину китайской компании Sinopharm для экстренного применения против коронавируса.

1 июня ВОЗ рекомендовала китайскую вакцину от коронавируса Sinovac для экстренного применения в мире, она стала на тот момент седьмым препаратом против COVID-19.

Общество CoronaVac Sinopharm Sinovac Гамма Дельта
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