Анекдоты недели - 305

Мой приятель пару месяцев назад расстался с девушкой. Говорит, что до сих пор живет на апрельскую зарплату.
***
Девушка на свидании:
- А ты с кем-нибудь целовался до меня?
- Да нет, что ты! Только один раз, и то при людях.
- А люди-то что там делали?
- Орали: "Горько"!
***
С поцелуями пока можно подождать, сказал принц, слезая со спящей красавицы.
***
Ну, почему? Почему у комаров нет такого принципа «не есть после шести»?!
***
- Почему ты меня поцеловал?
- Ну надо же было хоть как-то тебя заткнуть!
***
Хорошо бы, если на экзамене сидели продавцы-консультанты. Сидишь, приуныл, а он такой: "Вам подсказать что-нибудь?"
***
- Сколько стоит вон та кофточка?
- Вай! Адын поцелуй!
Девушка оборачивается к стоящему за ее спиной амбалу:
- Вася! Рассчитайся!
***
На экзаменах в школу разведчиков абитуриент Иванов не ответил ни на один вопрос, и был принят сразу на третий курс.
***
Когда жена вернулась с пивом, включила футбол и начала раздеваться, муж понял, что машину уже не восстановить...
***
Ребята, нужна помощь!
Приятель купил билеты на финал Евро-2020, но не посмотрел, что игра выпадает на день его свадьбы.
Если кто хочет, 11 июля в 15:00, Центральный ЗАГС, невесту зовут Наташа…
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Отборочный матч Нидерланды - Колумбия. Впервые дилеры встречаются с производителями без посредников.
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Полицейский - малолетней проститутке:
- И что бы сделала твоя мать, если бы увидела тебя здесь?
- Да она бы меня убила! Это ее территория...
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Хорошо пилоту: вернется, а в аэропорте его девушка ждет; хорошо машинисту: приезжает, выходит из поезда, а на вокзале его девушка ждет; хорошо моряку: вернется в гавань, а на причале его девушка ждет… Одной девушке плохо: из аэропорта на вокзал, с вокзала на причал.
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Продам два лома для занятий тяжелой скандинавской ходьбой.
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Лучшие открытия делаются штопором.
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