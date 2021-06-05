Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:124

Анекдоты недели - 305

Хочется водки и холодца с хреном. И на Мальдивы. Пока из вышеперечисленного есть только хрен.

Мой приятель пару месяцев назад расстался с девушкой. Говорит, что до сих пор живет на апрельскую зарплату.

***

Девушка на свидании:

- А ты с кем-нибудь целовался до меня?

- Да нет, что ты! Только один раз, и то при людях.

- А люди-то что там делали?

- Орали: "Горько"!

***

С поцелуями пока можно подождать, сказал принц, слезая со спящей красавицы.

***

Ну, почему? Почему у комаров нет такого принципа «не есть после шести»?!

***

- Почему ты меня поцеловал?

- Ну надо же было хоть как-то тебя заткнуть!

***

Хорошо бы, если на экзамене сидели продавцы-консультанты. Сидишь, приуныл, а он такой: "Вам подсказать что-нибудь?"

***

- Сколько стоит вон та кофточка?

- Вай! Адын поцелуй!

Девушка оборачивается к стоящему за ее спиной амбалу:

- Вася! Рассчитайся!

***

На экзаменах в школу разведчиков абитуриент Иванов не ответил ни на один вопрос, и был принят сразу на третий курс.

***

Когда жена вернулась с пивом, включила футбол и начала раздеваться, муж понял, что машину уже не восстановить...

***

Ребята, нужна помощь!

Приятель купил билеты на финал Евро-2020, но не посмотрел, что игра выпадает на день его свадьбы.

Если кто хочет, 11 июля в 15:00, Центральный ЗАГС, невесту зовут Наташа…

***

Отборочный матч Нидерланды - Колумбия. Впервые дилеры встречаются с производителями без посредников.

***

Полицейский - малолетней проститутке:

- И что бы сделала твоя мать, если бы увидела тебя здесь?

- Да она бы меня убила! Это ее территория...

***

Хорошо пилоту: вернется, а в аэропорте его девушка ждет; хорошо машинисту: приезжает, выходит из поезда, а на вокзале его девушка ждет; хорошо моряку: вернется в гавань, а на причале его девушка ждет… Одной девушке плохо: из аэропорта на вокзал, с вокзала на причал.

***

Продам два лома для занятий тяжелой скандинавской ходьбой.

***

Лучшие открытия делаются штопором.

Досуг Курьезы Юмор
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