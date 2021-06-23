Три региона Украины могут выйти из "зеленой" зоны Показатели эпидопасности трех областей Украины не соответствуют "зеленой" зоне.

Министерство здравоохранения обновило информацию по эпидемическим показателям в регионах Украины. Так, Киевская и Хмельницкая области не соответствуют "зеленой" зоне по одному из показателей, а Луганская по двум. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По состоянию на сегодня, 1 июля эти три региона, как и остальные области, находятся в "зеленой" зоне карантина.

Однако в Киевской и Хмельницкой области наблюдается "красный" уровень по показателю охвата тестирования на COVID-19. Вчера количество проведенных тестов на коронавирус в Киевской области составило 252, а в Хмельницкой - 291.

Хотя норма уровня охвата тестированием должна составлять не менее 300 тестов на 100 тысяч населения.

Кроме этого, в Луганской области зафиксировано "красный" уровень по показателю роста госпитализаций, 29 июня он составлял 64,4%, что выше установленной нормы (до 50%).

К тому же, Луганская область имеет "красный" уровень и по количеству тестирований. Там зафиксировано 270 проведенных тестов, вместо минимальных 300 в 100 тысяч населения.

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