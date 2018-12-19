На «Мисс Украина» не могут найти натуральных красавиц

Поскольку сейчас партнеры конкурса американцы, то нынешние условия отбора очень жесткие.
В частности, красавицы должны быть без имплантов, наколотых губ, наращенных волос и без татуировок. Кроме того, попасть на конкурс могут незамужние девушки в возрасте от 17 до 26 лет и ростом от 168 см.
Как известно, сейчас кастинг на главный конкурс красоты "Мисс Украина" проходит в Харькове.
Стоит добавить, что кроме красоты, девушки должны иметь высокий интеллектуальный уровень.
Кроме кастингов в регионах, можно заполнить анкету на сайте "Мисс Украина", а затем пройти собеседование.
По словам одного из организаторов, одна из основных проблем, которая портит репутацию конкурса, - предоставление девушками эскорт-услуг.
"Мы спрашиваем о каких-то интеллектуальные и моральные ценности. Если она спрашивает о стоимости участия о том, какие перспективы финансовые даст ей победа в конкурсе, то это совсем другое ", - рассказала Вероника Шипцова, директор конкурса.
Отметим, что большинство девушек не понимают, что после конкурса их ждет много работы: посещение культурных мероприятий, благотворительность и спортивный лагерь - подготовка к самому конкурсу.
Источник: svidok
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