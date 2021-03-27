Анекдоты недели - 295

Рано или поздно у каждой женщины наступает такой период, когда она начинает понимать самку богомола.
***
Предложили работу в офисе. Я выгорел, пока читал описание вакансии.
***
На сегодня у меня один вопрос: почему за 20 сезонов Битвы экстрасенсов никто не сказал про коронавирус?
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Неопытная гадалка нагадала Сергею два года без секса, но парень не растерялся и тут же доказал ей, что она шарлатанка.
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Встречаются два музыканта:
- Ну, как жизнь? Чего нового?
- Хорошо, вот новый диск выпустил.
- Продал уже что-то?
- Да. Дом, квартиру, машину...
***
Женская логика: хотелось пойти на каблуках, но было лень мыть голову, потому одела кроссовки.
***
- Циля, у тебя был кто-нибудь до меня?
- Сегодня?
***
- Истина в вине!
- В чьей?
- Я вижу, Вы юрист.
***
Домохозяйка! Помни: большой откормленный живот у мужа — это надёжный якорь семейной жизни.
***
Скандалом закончился художественный конкурс в Париже. Картина, признанная лучшей, оказалась планом эвакуации при пожаре.
***
Художники не рисуют, а пишут.
Моряки не плавают, а ходят.
Артисты не играют, а служат.
И только летчики не выпендриваются, а летают.
***
Критик:
- Ах, что это? Какая прекрасная вещь, какое видение, какая экспрессия!
Художник:
- Да? А ведь это как раз то место, о которое я вытираю краску со своих кистей.
***
- Чем занимаешься?
- Торгую углем, газом, лесом, металлом.
- В олигархи подался?
- Нет, продавцом работаю в придорожном магазине "Всё для шашлыка": газовые баллончики для розжига, дрова, древесный уголь, мангалы, шампуры…
***
Вы не кушаете ночью? Ну и зря... Очень вкусно!
Если вы бегаете по утрам в парке, а об этом никто не знает, то это не считается....
Он так радовался, что у него появилась любовница, что не сдержался и рассказал жене....
Провела 40 минут на велотренажере. Ощущения — супер! В следующий раз попробую крутить педали…...
Как же все-таки иногда спасают расстояния... Жили бы все мои подруги в одном подъезде - спились бы все нахрен!...
Никогда не заявляйте на вечеринке, что вам нельзя много пить сегодня. - Смысл жизни присутствующих сведется к тому, чтобы...