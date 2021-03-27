Анекдоты недели - 295 На дорогах сейчас такой беспредел творится. Страшно права покупать.

Рано или поздно у каждой женщины наступает такой период, когда она начинает понимать самку богомола.

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Предложили работу в офисе. Я выгорел, пока читал описание вакансии.

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На сегодня у меня один вопрос: почему за 20 сезонов Битвы экстрасенсов никто не сказал про коронавирус?

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Неопытная гадалка нагадала Сергею два года без секса, но парень не растерялся и тут же доказал ей, что она шарлатанка.

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Встречаются два музыканта:

- Ну, как жизнь? Чего нового?

- Хорошо, вот новый диск выпустил.

- Продал уже что-то?

- Да. Дом, квартиру, машину...

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Женская логика: хотелось пойти на каблуках, но было лень мыть голову, потому одела кроссовки.

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- Циля, у тебя был кто-нибудь до меня?

- Сегодня?

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- Истина в вине!

- В чьей?

- Я вижу, Вы юрист.

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Домохозяйка! Помни: большой откормленный живот у мужа — это надёжный якорь семейной жизни.

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Скандалом закончился художественный конкурс в Париже. Картина, признанная лучшей, оказалась планом эвакуации при пожаре.

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Художники не рисуют, а пишут.

Моряки не плавают, а ходят.

Артисты не играют, а служат.

И только летчики не выпендриваются, а летают.

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Критик:

- Ах, что это? Какая прекрасная вещь, какое видение, какая экспрессия!

Художник:

- Да? А ведь это как раз то место, о которое я вытираю краску со своих кистей.

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- Чем занимаешься?

- Торгую углем, газом, лесом, металлом.

- В олигархи подался?

- Нет, продавцом работаю в придорожном магазине "Всё для шашлыка": газовые баллончики для розжига, дрова, древесный уголь, мангалы, шампуры…

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Вы не кушаете ночью? Ну и зря... Очень вкусно!