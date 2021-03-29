Что звезды нам пророчат: гороскоп на май 2021 года В первых числах месяца поставьте перед собой цели на месяц, работайте в направлении их реализации и к середине мая вы сможете получить первые удовлетворяющие результаты.

Первая и вторая декады мая 2021 относительно спокойные, но в это время нужно успеть сделать как можно больше, так как с 26 мая по 10 июня коридор затмений принесет искажения во все жизненные сферы, а также ретроградный Меркурий с 30 мая по 23 июня затормозит все процессы. Не теряйте ни минуты в мае, даже если очень устали или уже разочарованы из -за происходящих событий и ограничений. До 26 мая - очень ресурсный период, когда можно повернуть любую ситуацию в выгодную и полезную для себя сторону.

С 14 по 25 мая - очень благоприятный период, так как Юпитер, планета "Большого Счастья", на два месяца войдет в знак своего управления - в Рыбы, а потом снова на ретро фазе вернется в Водолей, чтобы с конца 2021-го войти на год в знак Рыбы. В первых числах месяца поставьте перед собой цели на месяц, работайте в направлении их реализации и к середине мая вы сможете получить первые удовлетворяющие результаты.

Новолуние в Тельце 11 мая 2021 откроет перед всеми прекрасные возможности в финансовой сфере. Используйте время с 1 по 25 мая максимально - планируйте самое важное на этот период, так как с 26 мая по 23 июня 2021-го внешние обстоятельства будут неблагоприятны и многие окажутся в состоянии застоя. Но зато в это время можно будет отдохнуть, если хорошо поработали в мае.

Завершение месяца очень непростое, поэтому заранее позаботьтесь о своем финансовом комфорте, моральном спокойствии, чтобы сохранить свое психическое и физическое здоровье.

ОВЕН

Внутренний потенциал усиливается, вы чувствуете приток жизненной энергии, но не бросайтесь в крайности - грамотно распределите свои силы и месяц для вас окажется очень эффективным. Если есть что скрывать - все выходит на поверхность. Вероятны события разного характера, вызывающие сильные эмоции. Успех во многом зависит от силы воли и способности контролировать свои состояния. Вторая половина мая - пик реализации по многим жизненным сферам. Вы найдете то, что сможет их дополнить, чтобы ощутить свою целостность и уверенность в завтрашнем дне. В конце месяца - возможны ситуации, испытывающие вас на прочность.

ТЕЛЕЦ

Возможно разрушение устоявшихся связей из-за потребности в свободе, однако, в этот период вам редко удается делать так, как хочется, особенно к концу мая. Возрастает кризисность, усиливается конкуренция и давление со стороны руководства. Но на фоне внешней напряженной ситуации, у вас все-таки есть шанс, что вас заметят и оценят вашу индивидуальность. Старайтесь говорить о себе, о своих достижениях, даже если вас не слышат. В этом случае, текущие неприятности, в последний момент закончатся благополучно. Чтобы ни произошло, у вас реальная возможность искоренить свои негативные качества, трансформировать их в достоинства.

БЛИЗНЕЦЫ

В течение месяца происходят важные события, которые принесут изменения в вашу жизнь. Возможны возобновления личных и деловых взаимоотношений, необычные встречи и неожиданные происшествия в личной жизни. Финансовые и имущественные вопросы отходят на второй план. Возникает импульс, дающий тягу к новым духовным ценностям. Затмение в вашем знаке 26 мая повлияет на вашу способность доносить информацию и формулировать свои мысли. К концу месяца теряется ощущение стабильности, чувствуется некоторая тревожность и даже паника. Старайтесь не загружать себя делами и действовать обдуманно.

РАК

Могут наблюдаться перепады в настроении, возможны приступы гнева и раздражительности. Могут обостриться хронические заболевания, возможны скачки давления. Вашим природным управителем является Луна, поэтому Лунное затмение 26 мая, очень сильно поменяет вашу повседневность, но совершенно не обязательно, что это будут преобразования в негативную сторону. Усугубляет ситуацию излишняя капризность и плаксивость. Возможны искушения, столкновения с соблазнами. Нужно держаться, так как исправить ошибки, совершенные в третьей декаде месяца, будет очень сложно. В мае проверяется уровень вашей осознанности.

ЛЕВ

Максимальную свободу действий вы получите в первой половине мая. В этот период вам удается взять на себя роль лидера и реализовать некоторые свои цели и задачи. Ближе к третьей декаде месяца, эмоциональный накал мешает работе, поэтому, старайтесь не паниковать, чтобы не упустить благоприятных возможностей месяца. Денежные вопросы вызывают тревогу, однако, все будет хорошо, если вы отложите важные покупки на некоторый период. В финансовых делах возможны различные неожиданные события, выходящие за рамки повседневных забот, приходится многое менять, подстраиваться под обстоятельства.

ДЕВА

Необходимость рутинной работы тяготит как никогда. Появляется стремление к обновлению личных отношений, возможны попытки преодолеть скуку и обыденность любовной связи или семейной жизни. Первая и вторая декады мая благоприятны для занятий наукой, приобретения оргтехники. К концу месяца формируются обстоятельства, способствующие мрачным и пес­симистическим настроениям, вплоть до психологического срыва. Внутреннее на­пряжение физических и психических сил, желательно направить на внешнюю активность. В первой половине мая старайтесь проявить лидерские качества, развить умение тонко чувствовать настрой и потребности коллектива.

ВЕСЫ

Паритет и сотрудничество помогут избежать многих возможных неприятностей. К концу месяца ощущается усиление эмоциональности, чувствительности и агрессивности. Можно легко поддаться чужому влиянию и управлению. Чтобы избавиться от негативных мыслей и эмоций, полезна интенсивная физическая деятельность, работа на износ, спорт. Рассогласованность в действиях с партнерами по бизнесу, взаимное пренебрежение интересами может навредить общему делу. Обидчивость и сверхчувствительность мешает в решении многих финансовых задач. Воздержитесь от существенных трат - в последствии они могут оказаться ненужными.

СКОРПИОН

Избавьтесь от иллюзий, и вы обретете свободу. Духовный рост предшествует личностному росту и достижению целей. Вы способны любую ситуацию трансформировать в нужном вам направлении, происходит мобилизация внутренних резервов в кризисных ситуациях. Важный месяц - вы способны понять высший смысл глобальных процессов и найти для себя в этом что-то полезное. Старайтесь не уходить в себя, общайтесь с людьми - в онлайн формате или как получается в нынешних условиях, иначе закрытые внутри себя эмоции, перехлест страстей могут дать головные боли, эмоциональные срывы, взвинченность, разрушительные настроения.

СТРЕЛЕЦ

Усиливается ваш энергетический потенциал, а также стремление внушить свою точку зрения. Из-за этого осложня­ются взаимоотношения с коллективом. Повышается опасность пострадать в местах большого скопления людей. Воспользуйтесь потенциалом этого месяца и попробуйте преобразовать свои жизненные сферы. До 26 мая - в целом, благоприятный период, возможно удачное стечение обстоятельств и возможности выйти из сложных эмоциональных состояний. Анализ пройденного пути позволит сделать правильные выводы, обрести душевный покой, что даст невидимую защиту, невос­приимчивость к дурным влияниям извне.

КОЗЕРОГ

Происходит укрепление внутренних позиций, появляется чувство уверенности в себе, а также умение сосредоточиться на решении слож­ных проблем. Будьте среди людей, проявляйте активность, вполне возможно благоприятное стечение обстоятельств. Стремление покончить с неприятностями, решить давно наболевшие вопросы, сбросить груз с души, обязательно реализуются. Эмоциональная сдержанность помогает навести порядок в своей жизни, в семейных отношениях и в профессиональной сфере. К концу месяца могут появиться неприятности, однако работа со своим подсознанием откроет вам доступ к внутренним ресурсам, и вы сможете найти решения.

ВОДОЛЕЙ

Хороший период для творчества - появляется вдохно­вение, улучшается настроение, находятся возможности для решения наболевших вопросов. Достигается чувство полноты жизни, насыщенности, порядка. Благоприятный месяц для духовного развития, философских размышлений, чтения специальной литературы и ее осмысления. Вселенная предоставляет нам благоприятные шансы и возможности для решения финансовых дел, юридических вопросов, взаимоотношений с партнерами, родителями, детьми. Постарайтесь завершить все важные дела до 26 мая. В конце месяца стоит снизить свою социальную активность и сосредоточиться на семейных делах.

РЫБЫ

Хорошее время для проведения обучающих мероприятий, достигается согласие в отношениях с зарубежными партнерами, вообще, все что касается сферы зарубежья, проясняется, упорядочивается. В первой половине месяца подходящее время для разговоров с началь­ством. Вы ощущаете уверенность в себе и своих действиях, обретаете спокойствие, силу и энергию. Повышается чув­ствительность к окружающим ритмам, удается полноценно взаимодействовать с внешней средой, решать общественные и социальные вопросы. Появляется определенная тонкость, хорошая ориентация в происходящем, осознается истинное положение вещей.

Источник: ТСН