Як отримати ліки на Сумщині під час війни Якщо коротко, то через сімейного лікаря. Але пояснюємо алгоритм отримання лікарських препаратів.

Ліки на Сумщину надходять на склад в м. Суми двома шляхами: через закупівлі МОЗ на основі заявок лікувальних закладів, поданих через спеціальну електронну систему або як гуманітарна допомога.

Закупівлі МОЗ

1️. Лікарня формує заявку і надсилає на склад;

2️. На складі формуют пакунок із наявними медикаментами для кожної окремої лікарні та узгоджують час, коли медзаклад може забрати пакунок;

3️. Частину препаратів лікарні використовують для лікування пацієнтів, а решту надають населенню через сімейних лікарів.

Гуманітарна допомога

1️. медикаменти від українських та іноземних благодійників надходять на склад;

фармацевти визначають дію та дозування препаратів іноземного походження та сортують;

2️. відсортовані ліки направляються в медичні установи згідно із заявками, поданими через електронну систему;

3️. медзаклади направляють препарати населенню через сімейних лікарівю Так само, як і в ситуації із закупівлями МОЗ

Зверніть увагу, що всі ліки надаються населенню безкоштовно лише через сімейних лікарів. Як рецептурні препарати. Ніяких аптек, ніяких посередників, ніяких продажів.

Ви звертаєтесь до сімейного лікаря, він видає потрібні ліки.