Міністерство охорони здоров'я формує електронний список очікування, щоб краще спланувати і організувати процес вакцинації. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.
1-й етап – медики, які працюють із пацієнтами з COVID-19, персонал та мешканці закладів для літніх людей, військовослужбовці на фронті (≈ 367 тис. людей).
2-й етап – решта медичних працівників, люди віком 80+ та соціальні працівники (≈ 3 млн людей).
3-й етап – люди віком 65-79 років, працівники критично важливих структур державної безпеки, працівники сфери освіти (≈ 7 млн людей).
4-й етап – люди віком 60-64 роки, люди з хронічними захворюваннями, люди, що працюють та відбувають покарання в місцях обмеження волі (≈ 11 млн людей).
5-й етап – решта дорослого населення України (≈ 13 млн людей).
- працівником сфери охорони здоров'я, освіти, соціальної сфери
- працівником чи мешканцем спеціалізованого закладу (інтернати, будинки для літніх людей тощо)
- військовослужбовцем
- працівником критично важливих структур державної безпеки (включно з Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією, Національною гвардією, Державною службою з надзвичайних ситуацій, Державною прикордонною службою й Службою безпеки України)
Вам не потрібно записуватись. Роботодавець або керівник установи інформує вас про можливість та дати щеплення.
Через портал чи мобільний застосунок Дія
Через національний контакт-центр МОЗ
Зайдіть на портал Дія https://diia.gov.ua за допомогою КЕП (електронного ключа, наприклад податкової) чи BankID.
Перейдіть у розділ “Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19”.
Зазначте сферу діяльності.
Оберіть місце, в якому ви хочете вакцинуватися.
Очікуйте повідомлення про запрошення на вакцинацію.
Щоб зареєструватися через смартфон, завантажте мобільний застосунок Дія 2.0 за посиланням https://go.diia.app та авторизуйтеся в ньому. У застосунку можна авторизуватись через Приват24, Monobank, або BankID НБУ.
Зайдіть у розділ “Послуги” та оберіть “Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19”.
Зазначте сферу діяльності.
Оберіть місце, в якому ви хочете вакцинуватися.
Перевірте свій номер телефону.
Очікуйте повідомлення про запрошення на вакцинацію.
Зателефонуйте на номер 0 800 60 20 19.
Надайте оператору свої дані. Необхідно буде вказати pеєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) або серію та номер паспорта.
Оберіть місце, в якому ви хочете вакцинуватися.
Очікуйте повідомлення про запрошення на вакцинацію.
Зараз формується саме список очікування на вакцинацію. Коли настане етап вакцинації групи, до якої ви належите, з вами зв’яжуться та запропонують обрати конкретну дату та час щеплення.
Усі щеплення є добровільними й безоплатними.
Дізнайтеся більше про вакцинацію від COVID-19 на сайті vaccination.covid19.gov.ua
Реалізація послуги — завдяки Програмі EGAP, що реалізується Фондом Східна Європа й фінансується Швейцарією.
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