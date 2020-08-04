Вакцинація проти COVID-19 в Україні відбувається в 5 етапів:

1-й етап – медики, які працюють із пацієнтами з COVID-19, персонал та мешканці закладів для літніх людей, військовослужбовці на фронті (≈ 367 тис. людей).

2-й етап – решта медичних працівників, люди віком 80+ та соціальні працівники (≈ 3 млн людей).

3-й етап – люди віком 65-79 років, працівники критично важливих структур державної безпеки, працівники сфери освіти (≈ 7 млн людей).

4-й етап – люди віком 60-64 роки, люди з хронічними захворюваннями, люди, що працюють та відбувають покарання в місцях обмеження волі (≈ 11 млн людей).

5-й етап – решта дорослого населення України (≈ 13 млн людей).

Якщо ви є:

- працівником сфери охорони здоров'я, освіти, соціальної сфери

- працівником чи мешканцем спеціалізованого закладу (інтернати, будинки для літніх людей тощо)

- військовослужбовцем

- працівником критично важливих структур державної безпеки (включно з Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією, Національною гвардією, Державною службою з надзвичайних ситуацій, Державною прикордонною службою й Службою безпеки України)

Вам не потрібно записуватись. Роботодавець або керівник установи інформує вас про можливість та дати щеплення.

Усі інші можуть записатись до списку очікування в зручний спосіб:

Через портал чи мобільний застосунок Дія

Через національний контакт-центр МОЗ

Як записатися через портал Дія?

Зайдіть на портал Дія https://diia.gov.ua за допомогою КЕП (електронного ключа, наприклад податкової) чи BankID.

Перейдіть у розділ “Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19”.

Зазначте сферу діяльності.

Оберіть місце, в якому ви хочете вакцинуватися.

Очікуйте повідомлення про запрошення на вакцинацію.

Як записатися через застосунок Дія?

Щоб зареєструватися через смартфон, завантажте мобільний застосунок Дія 2.0 за посиланням https://go.diia.app та авторизуйтеся в ньому. У застосунку можна авторизуватись через Приват24, Monobank, або BankID НБУ.

Зайдіть у розділ “Послуги” та оберіть “Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19”.

Зазначте сферу діяльності.

Оберіть місце, в якому ви хочете вакцинуватися.

Перевірте свій номер телефону.

Очікуйте повідомлення про запрошення на вакцинацію.

Як записатися через національний контакт-центр МОЗ?

Зателефонуйте на номер 0 800 60 20 19.

Надайте оператору свої дані. Необхідно буде вказати pеєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) або серію та номер паспорта.

Оберіть місце, в якому ви хочете вакцинуватися.

Очікуйте повідомлення про запрошення на вакцинацію.

Важливо!

Зараз формується саме список очікування на вакцинацію. Коли настане етап вакцинації групи, до якої ви належите, з вами зв’яжуться та запропонують обрати конкретну дату та час щеплення.

Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

Дізнайтеся більше про вакцинацію від COVID-19 на сайті vaccination.covid19.gov.ua

Реалізація послуги — завдяки Програмі EGAP, що реалізується Фондом Східна Європа й фінансується Швейцарією.

moz.gov.ua