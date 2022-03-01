Общество

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:1979

5 кроків, щоб розпізнати фейкову новину

Центр протидії дезінформації при РНБО України нагадав прості та ефективні правила інформаційної гігієни.

Центр протидії дезінформації при РНБО України нагадав прості та ефективні правила інформаційної гігієни.

Про це повідомляється у Телеграмі.

Як не потрапити на гачок дезінформації та розпізнати фейк?

  1. Перевірте інформаційний ресурс, що поширює інформацію. Намагайтесь користуватися лише перевіреними та офіційними джерелами.
  2. 2.Зверніть увагу, чи відображає заголовок суть повідомлення. Доведено, що більшість фейкових новин мають маніпулятивний заголовок, який не відповідає змісту повідомлення.
  3. CAPS LOCK, знаки клику!!!, «100% інфа», «терміновий репост» - ознаки фейковості. Тому надавайте перевагу нейтральним повідомленням без емоційного забарвлення.
  4. Якщо йдеться про анонімних інформаторів або взагалі відсутнє посилання на джерело, то такій інформації не слід довіряти. Завжди ставте собі запитання: “Хто поширив цю інформацію?”
  5. Використання в тексті оцінних суджень, накшталт, “нахабно вирішувати”, “щиро запевнити”, “підозріло” - також є ознакою маніпуляції.
Общество Дезінформація Фейк
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Цитата

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Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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