5 кроків, щоб розпізнати фейкову новину

Центр протидії дезінформації при РНБО України нагадав прості та ефективні правила інформаційної гігієни.
Про це повідомляється у Телеграмі.
Як не потрапити на гачок дезінформації та розпізнати фейк?
- Перевірте інформаційний ресурс, що поширює інформацію. Намагайтесь користуватися лише перевіреними та офіційними джерелами.
- 2.Зверніть увагу, чи відображає заголовок суть повідомлення. Доведено, що більшість фейкових новин мають маніпулятивний заголовок, який не відповідає змісту повідомлення.
- CAPS LOCK, знаки клику!!!, «100% інфа», «терміновий репост» - ознаки фейковості. Тому надавайте перевагу нейтральним повідомленням без емоційного забарвлення.
- Якщо йдеться про анонімних інформаторів або взагалі відсутнє посилання на джерело, то такій інформації не слід довіряти. Завжди ставте собі запитання: “Хто поширив цю інформацію?”
- Використання в тексті оцінних суджень, накшталт, “нахабно вирішувати”, “щиро запевнити”, “підозріло” - також є ознакою маніпуляції.