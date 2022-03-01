Що робити якщо відсутній зв’язок із сімейним лікарем У таких випадках мешканці сіл мають звернутися у найближчий фельдшерський пункт.

Там відповідальна особа (навіть якщо це не фельдшер), може звернутися до лікаря в територіальній громаді, до якої входить село. Цей лікар телефоном може проконсультувати людину, сформувати запит на необхідні ліки і передати їх пацієнту через відповідальну особу фельдшерського пункту. Відповідальна особа телефоном запрошує пацієнта отримати ліки або ж забезпечує доставку додому.

У містах та обласному центрі пацієнти, у яких відсутній зв’язок зі своїм сімейним лікарем, можуть звернутися до будь-якого лікаря, котрий веде прийом у найближчій лікарні. Цей лікар дасть призначення на медикаменти, які можна придбати в аптеці, або скерує на отримання ліків, які є в наявності, безкоштовно через медичну установу.

Якщо у лікарні вам відмовляють у наданні ліків, котрі є в наявності, керівник Головного гуманітарного штабу Олег Коваль закликає звертатися на 102, до нього особисто або до ЗМІ та інформувати про це. Відмова у наданні ліків є порушенням і такі дії прирівнюються до мародерства.