У частині Сум вода може пахнути хлором

Із 25 по 29 липня профілактичні роботи з очищення та дезінфекції триватимуть на Ново-Оболонському водозаборі. У зв’язку з цим вода може тимчасово мати запах хлору в оселях мешканців мікрорайону Тимірязівка, вулиць Роменська, Герасима Кондратьєва, Гамалія, Петропавлівська, 20 років Перемоги, Шишкарівська, Ярослава Мудрого, Засумська, Іллінська, Данила Галицького та прилеглих до них вулиць.
Зазначимо, що перед включенням резервуарів та подачею води в місто обов’язково здійснюються лабораторні дослідження води на її відповідність допустимим нормам.
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