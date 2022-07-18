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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Гастрофутуризм: на Сумщині презентували сучасну футуристичну кухню

Одним із яскравих заходів футуристичної програми до 140-річчя Давида Бурлюка, стала презентація сучасної футуристичної кухні та концепції авторського закладу «БУРЛЮК DRIVE».

Підготовлений проєкт Лебединським господарством «Ферма Еко» (Ярина Багатиренко та Валерій Чалий) спільно з Леонідом Моісеєнком.

Презентація футуристичної кухні стала справжнім сюрпризом для шанувальників творчості Давида Бурлюка - гостей виставки “Futurism: 140-th Anniversary of the Artist David Burliuk”. Адже разом із футуризмом в образотворчому, вони дізналися і про футуристичне кулінарне мистецтво. Тож, не тільки «сало, вареники і борщ», а й різноманітні страви із делікатесних равликів та сиру тофу – прокладають сьогодні дорогу українській кухні в майбутнє (future).

- Як і образотворче мистецтво, сучасна футуристична кухня уникає плагіату й вимагає творчості та оригінальності, - говорить Ярина Багатиренко.

Доповнювала концепцію футуристичної кухні – надзвичайна атмосфера закладу «Бурлюк drive», де оригінальні інтер'єри, незвичайне поєднаннями продуктів та яскрава подача - асоціюється не так з повсякденною їжею, як із шоу чи сучасним мистецтвом. Це не дивно - адже надихалися організатори ідеями відомих футуристів – Томазо Марінетті, Гійома Аполлінера та Давида Бурлюка.

Презентація футуристичної кухні також співпала із ще однією подією – першою маленькою річницею (1 рік) офіційній назві «Урочища Бурлюк» – місця народження Давида Бурлюка. І що приємно, кожного року «бурлюківська» тема знаходить в Лебедині все нові й неочікувані форми для реалізації.

Гості презентації гастрофутуризму висловлюють щиру подяку Валерію Чалому, Ярині Багатиренко, Леоніду Моісеєнку, працівникам ФГ «ФЕРМА-ЕКО» й закладу «БУРЛЮК DRIVE», та бажають ідеям футуристичної кухні максимального поширення та чимало нових шанувальників.

Андрій Гєльмінтінов, директор ЛМХМ

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