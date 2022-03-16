У Сумах вода може бути з запахом хлору - проходять профілактичні заходи

Фахівці дільниці водонасосних станцій продовжують щорічну санітарну промивку резервуарів чистої води на водозаборах міста.
Це обов’язкові профілактичні роботи, які здійснюються КП «Міськводоканал» раз на рік для попередження негативного впливу стану резервуарів на якість води.
Наразі розпочаті роботи з очищення та дезінфекції резервуарів чистої води Ново-Оболонського водозабору. Профілактичні роботи триватимуть із 6 по 10 червня.
Після промивки резервуарів користуватися водою можна без побоювань, хоча вода може мати ледь відчутний запах хлору в оселях мешканців району Тимірязівки, вулиць Роменська, Герасима Кондратьєва, Гамалія, Петропавлівська, 20 років Перемоги, Шишкарівська, Ярослава Мудрого, Засумська, Іллінська, Данила Галицького та прилеглих до них вулиць.
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