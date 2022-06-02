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Лариса Брежнєва
Лариса Брежнєва
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З "градів" та мінометів рашисти обстріляли дві громади на Сумщині

Про це йдеться у ранковому зведенні Сумської ОВА.

Фото ілюстративне

Сумщина
Ситуація станом на 9:30 ранку
25 липня 2022

▪️Вчора ввечері, майже о двадцять другій годині, росіяни відкрили мінометний вогонь по околицях Білопілля.
4 прильоти.

Без втрат та руйнувань.

▪️О пів на другу ночі, залпом з установки "Град", 20 прильотів, обстріляли території Краснопільської громади.

Інформації про постраждалих та руйнування уточнюється.

Общество Ракетний обстріл
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