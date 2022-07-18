У Сумах на оборону громади виділили ще 30 млн грн Виконавчий комітет на черговому засіданні розглянув питання, що стосуються забезпечення життєдіяльності громади.

При розгляді питання щодо внесення змін до бюджету Сумської міської територіальної громади на 2022 рік члени «міського уряду» здійснили перерозподіл видатків бюджету, значна частина яких передбачена на заходи та роботи з територіальної оборони громади – 30,2 млн грн (всього на вказані потреби станом на 22 липня 2022 року спрямували 122 млн грн). Серед призначень – допомога добровольчим формуванням територіальної громади та їхнім членам, зокрема, виділення матеріальної допомоги бійцям на придбання тактичного взуття.

При цьому також були розглянуті інші нагальні потреби головних розпорядників бюджетних коштів. Так, передбачили додаткове фінансування для КП «Електроавтотранс», що піде завершення ремонту пошкодженої тролеї та поповнення резерву запчастин. По управлінню освіти і науки кошти, передбачені на харчування учнів, спрямували на виготовлення проєктно-кошторисної документації щодо приведення до відповідних норм і вимог підвальних приміщень і тирів у дев’яти закладах загальної середньої освіти. Як зауважив очільник громади, дані приміщення використовуються як укриття жителями громади, тому привести їх до нормального стану навіть за умов дистанційного навчання школярів не буде зайвим. Окрім того, наявність проєктно-кошторисної документації дозволить залучити на виконання робіт кошти міжнародних донорів.

Також члени виконавчого комітету погодили низці суб’єктів господарювання розміщення об’єктів сезонної торгівлі терміном на шість місяців. Як було зазначено, це зроблено з метою підтримки підприємництва. Водночас відповідні структурні підрозділи ретельно контролюватимуть дотримання ряду вимог, зокрема, у сфері торгівлі, захисту прав споживачів, благоустрою.

СМР