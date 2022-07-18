На залізничному вокзалі Сум з'явиться автоматичний зовнішній дефібрилятор Укрзалізниця продовжує розширювати мережу автоматичних зовнішніх дефібриляторів (АЗД) на своїх об‘єктах.

Завдяки допомозі Товариства Червоного Хреста України, перевізник отримав іще 44 дефібрилятори, які вже незабаром будуть встановлені на вокзалах країни.

Наявність такого пристрою значно підвищує можливість врятувати людину під час зупинки серця до приїзду швидкої допомоги.

Представники Червоного Хреста України планують провести з працівниками вокзалів (чергові по вокзалу, чергові з надання довідок, адміністратори, чергові по залу, всього - 225 осіб) навчання з надання первинної домедичної допомоги та надання допомоги із застосуванням дефібриляторів.

Найближчим часом дефібрилятори з’являться

на таких вокзалах: Ім. Т. Шевченка, Кропивницький, Черкаси, Олександрія, Знам’янка, Львів, Тернопіль, Трускавець, Моршин, Дрогобич, Рівне, Ковель, Луцьк, Здолбунів, Шепетівка, Івано-Франківськ, Чоп, Чернівці, Мукачево, Полтава-Південна, Полтава-Київська, Миргород, Кременчук, Кривий Ріг – Головний, Харків-Пасажирський, Київ-Приміський, Дарниця, Коростень, Житомир, Гребінка, Чернігів, Суми, Конотоп, Вінниця, Козятин, Фастів, Біла Церква, Жмеринка, Хмельницький, Бердичів, Кам’янець-Подільський, Вапнярка, Покровськ.

Раніше АЗД були встановлені на вокзалах України в Харкові, Запоріжжі, Одесі, Львові, Ужгороді, Дніпрі та Києві. Дефібрилятор на Центральному залізничному вокзалі Києва врятував життя пасажиру під час евакуації на початку великої війни.

СМР