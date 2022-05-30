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Лариса Брежнєва
Лариса Брежнєва
Сегодня 19:11146

Черги та талони: як насправді видавали допомогу у Сумах на цьому тижні

Цього тижня у Сумах роздавали продуктові набори населенню вікової категорії 70-75 років.

Сьогодні був останній день видачі продуктових пакунків зазначеній категорії сумчан. Логічним було б очікувати відсутність черг. Але після 10.30 на ґанку школи №9 стояло скупчення людей. Як з’ясувалося, тут були ті, хто з талончиком, взятим заздалегідь, і жива черга.

Як розповіли спеціалісти, що працюють у пункті видачі гуманітарної допомоги, на понеділок було завезено до школи 2 тис. пакунків. Тобто, п’ята чистина від потреби даної вікової категорії, що мешкає в Сумах.

У понеділок та вівторок тут було видано приблизно по 900 пакунків щодня. Враховуючи такий наплив людей, тут вдалися до видачі талончиків.

І, хоча в повідомленнях мерії просили не створювати черг зранку, бо «усім вистачить», навіть після 14 години в середу, допомогу вже не можливо було отримати – видавали талончики на п’ятницю. Як розповіли у пункті видачі, на сьогодні було роздано 500 талончиків. Плюс жива черга.

У понеділок зранку в 9 школі був  Олександр Лисенко. Чергу він бачив, а зі слів працівників пункту, задіяних у видачі допомоги, тут було більше тисячі людей.  Але звітував мер перед містянами про відсутність черг фотографіями з пустих ґанків пунктів видачі.

Экономика Продуктові набори
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