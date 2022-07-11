Сумщина отримала гуманітарну допомогу від БФ «Милосердя та здоров’я» Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Сьогодні Сумщину відвідали мої добрі друзі, які допомагають усім фронтовим регіонам: благодійники Ігор ІЛЬТЬО та Микола РУДЕНКО, голова правління благодійного фонду «Милосердя та здоров’я» Олександр ЯЦИНА і народний депутат В’ячеслав МЕДЯНИК», − розповів Дмитро Живицький.

За його словами, вони привезли для нашої області продукти харчування, побутову хімію та лікарські засоби. А також бронежилети, маскувальні сітки, інше спорядження і тактичні аптечки для військових, які невдовзі будуть передані на передову для наших захисників.

Також для подальшої плідної співпраці та допомоги вимушеним переселенцям між БФ «Милосердя та здоров’я» та Сумською ОВА сьогодні було підписано меморандум.

«Будемо працювати задля Перемоги України й добробуту наших людей», − наголосив Дмитро Живицький.

Сумська ОВА