Сумські волейболісти продовжують виступи в Лодзі У польській Лодзі тривають університетські ігри.

У волейбольному турнірі команда СумДУ у групі 18 липня протистояла команді з Іспанії. Сумчани виграли першу партію, але наступні три програли 1:3 (25:20, 26:28, 26:28 та 23:25). Після цієї поразки у команди СумДУ дві перемоги у трьох матчах і третє місце у групі. 20 липня сумчани зіграють з командою з Хорватії, пише Суспільне.

“Пляжниці” Катерина Удовенко та Єлизавета Тарасенко з рахунком 2:0 (21:14, 21:15) перемогли пару з Австрії. Пару з Польщі сумчанки здолали з рахунком 2:0 (21:18, 21:14). Чоловіча пара – Євген Євдокимов та Микита Ангелов – поступилися угорцям у двох партіях 0:2 (12:21, 17:21).