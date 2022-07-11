У Сумах відновило роботу підприємство, обстріляне ворогами у березні Підприємство у Сумах, яке обстріляли російські фашисти у березні, частково відновило виробництво.

Як підкреслив керівник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, в області приділяється максимальна увага відновленню роботи підприємств Сумщини.

«Спілкуючись з керівниками, виокремив основні проблеми, які заважають ефективному відновленню. Це і певні прогалини у законодавстві, і страх знову втратити виробничі потужності внаслідок війни. Щодо першої – співпрацюємо з народними депутатами, Офісом Президента. Щодо другої – надаємо максимальну підтримку, щоби запустити наявні потужності», – зазначив він.

За словами Дмитра Живицького, успіхи в даному напрямку є. Так, підприємство у Сумах, яке обстріляли російські фашисти у березні, частково відновило виробництво. Більше того, виготовляє продукцію для тепломодернізації будівель і допомагає відновлювати житло в країні. Незначні зміни у законодавстві дозволять значно наростити потужності.

Іноземні інвестори у одному з міст Сумщини налаштовані позитивно. Мінімальна ціна питання відновлення зруйнованої виробничої лінії – приблизно 50 мільйонів гривень. При цьому щороку в бюджети різних рівнів, підприємство сплачує понад 300 мільйонів гривень податків.

«Наше завдання – максимально відновити і зберегти потужності саме на території Сумщини. Працюємо над цим», – підкреслив він.

Сумська ОВА