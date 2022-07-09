У Сумській мерії вважають військовою таємницею вартість габіонів У Сумській ОВА так не вважають.

Про це повідомив сумський журналіст Михайло Курочкін у фейсбуці.

“ВАРТІСТЬ ГАБІОНІВ - ВІЙСЬКОВА ТАЄМНИЦЯ, ЯКУ ХОЧЕ ОТРИМАТИ ВОРОГ?

Вирішили запитати інформацію в СМР по габіонам. Нас цікавила кількість та сума виділених на це коштів із бюджету. У СМР мало того, що переплутали номер вихідного і написали відповідь по габіонам з номером на інший наш запит, так ще й не дали інформацію, мотивуючи майже військовою таємницею)

Той факт, що сумські габіони неодноразово були вже в ЗМІ, чиновників, що сидять у міськраді, не бентежить. Ну і сума, яку виділяли, виявляється теж є таємницею.

А ось Сумська ОВА (дякую за оперативність та повноту відповідей їм) повідомила вартість за штуку, а також скільки і звідки фінансування. Дивіться фото…”, - написав він.

У відповіді Сумської ОВА йдеться, що на 200 габіонів було витрачено 1,3 млн грн, тобто по 6500 грн за штуку. Половина була придбана за бюджетні кошти, інша — за кошти приватників.

Нагадаємо, що в Сумській міські раді також вважають таємницею зарплату мера, його заступників та керівників структурних підрозділів...



