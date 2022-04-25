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Лариса Брежнєва
Лариса Брежнєва
Сегодня 17:39248

За тиждень кількість переселенців у Сумах збільшилась на 30 відсотків

Кількість внутрішньо переміщених осіб, які прибувають до нашої громади з місць ведення активних бойових дій, зокрема, з інших громад Сумської області, збільшилася.

Протягом минулого тижня Департаментом соціального захисту населення оформлені документи та взяті на облік, а відтак, видані відповідні довідки 853 особам. Це на 30% більше ніж раніше. Всього за час війни обліковано 8081 особу, а загальна кількість внутрішньо переміщених осіб на обліку у департаменті - 12646 чол.

Внутрішньо переміщені особи, що зареєстровані у межах Сумської міської тергромади, можуть отримати гуманітарну допомогу продуктами харчування. Така допомога надається від міжнародної організації AVSI. Видача проводить у Громадській приймальні департаменту (вул. Харківська, 35, каб. 135) з понеділка по четвер із 8 до 17 години та у п’ятницю з 8 до 16 години. Для отримання допомоги необхідно пред’явити паспорт, код та довідку внутрішньо переміщеної особи.

Общество Вимушені переселенці Внутрішньо переміщені особи ВПО
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