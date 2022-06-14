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Лариса Брежнєва
Лариса Брежнєва
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Район Добровільної в Сумах залишився без води до завтра

Про аварійну ситуацію повідомляє КП "Міськводоканал".

Через порив водопроводу тимчасово припинено подачу води до вулиць мікрорайону Добровільна.

Аварійно-ремонтні роботи будуть завершені орієнтовно завтра, 19 липня.

Экономика Відключення води
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