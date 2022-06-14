Район Добровільної в Сумах залишився без води до завтра

Через порив водопроводу тимчасово припинено подачу води до вулиць мікрорайону Добровільна.
Аварійно-ремонтні роботи будуть завершені орієнтовно завтра, 19 липня.
Відділ «Служба 15-80» повідомляє про регламентні та ремонтні роботи на внутрішньобудинкових мережах, які вимагають відключення води....
Відділ «Служба 15-80» повідомляє про регламентні та ремонтні роботи на внутрішньобудинкових мережах, які вимагають відключення води....
КП "Міськводоканал" звітує про завершення робіт на водозаборах....
Про зупинення роботи Лучанського водозабору повідомляє Сумський міськводоканал....
Відділ «Служба 15-80» повідомляє про регламентні та ремонтні роботи на внутрішньобудинкових мережах, які вимагають відключення води у будинках....