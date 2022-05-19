Рашисти обстріляли чотири громади на Сумщині

Сумщина
Ситуація станом на 22 годину
13 липня 2022
Опівдні росіяни обстріляли села Дружбівської та Середино-Будської громад з реактивних систем залпового вогню, 20 прильотів.
За годину - ще 20 прильотів.
Після 13 години почався мінометний обстріл Краснопільської громади. 19 прильотів.
Після 14 години - Шалигінська громада, 6 мінометних вибухів.
Постраждалих та руйнувань немає.
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