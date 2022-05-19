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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Рашисти обстріляли чотири громади на Сумщині

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Сумщина

Ситуація станом на 22 годину

13 липня 2022

Опівдні росіяни обстріляли села Дружбівської та Середино-Будської громад з реактивних систем залпового вогню, 20 прильотів.

За годину - ще 20 прильотів.

Після 13 години почався мінометний обстріл Краснопільської громади. 19 прильотів.

Після 14 години - Шалигінська громада, 6 мінометних вибухів.

Постраждалих та руйнувань немає.

Общество Вадим Шишимарин
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