Підприємства Сумщини запрошують пекти "соціальний хліб"

Проєкт вирішуватиме відразу два особливо важливі завдання: забезпечення хлібом за пільговими цінами найменш захищених категорій, мешканців Сумської області і соціальної відповідальності бізнесу.

Просимо зацікавлені хлібопекарські підприємства області подати заявку (довільна форма) про можливості випікання та доставки соціального хліба у роздрібну мережу для забезпечення потреб окремих категорій населення Сумської області відповідно до визначених критерій (додаються).

Терміни подачі заявок продовжено до 22 липня 2022 року.

Заявки приймаються в електронному вигляді Департаментом агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації на електронну адресу: apk@sm.gov.ua

Довідки за телефоном: (0542) 77 15 70.

Критерії для виробників соціального хліба в Сумській області