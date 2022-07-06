Підприємства Сумщини запрошують пекти "соціальний хліб"

Проєкт вирішуватиме відразу два особливо важливі завдання: забезпечення хлібом за пільговими цінами найменш захищених категорій, мешканців Сумської області і соціальної відповідальності бізнесу.
Просимо зацікавлені хлібопекарські підприємства області подати заявку (довільна форма) про можливості випікання та доставки соціального хліба у роздрібну мережу для забезпечення потреб окремих категорій населення Сумської області відповідно до визначених критерій (додаються).
Терміни подачі заявок продовжено до 22 липня 2022 року.
Заявки приймаються в електронному вигляді Департаментом агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації на електронну адресу: apk@sm.gov.ua
Довідки за телефоном: (0542) 77 15 70.
Критерії для виробників соціального хліба в Сумській області