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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 16:37141

Прокуратура вимагає довічне рашисту, що вбив беззбройного українця на Сумщині

Прокуратура в Києві зажадала довічний термін для російського військового Вадима Шишімаріна, якого звинувачують у вбивстві мирного жителя.

Про це повідомляє телеграм-канал NEXTA Live.

Шишімарину лише 21 рік, він сержант армії рф та командир відділення 4-ї танкової Кантемирівської дивізії Московської області. За версією слідства, 28 лютого на Сумщині він убив беззбройного мирного мешканця – 62-річного беззбройного жителя смт Чупахівка Сумської області Олександра Шеліпова, який вів узбіччям дороги велосипед.

На початку травня Офіс генпрокурора направив до суду обвинувальний акт стосовно російського військового за вбивство цивільного у Сумській області.

Під час суду, обвинувачений Шишімарін повністю визнав свою провину.

Дружина вбитого чоловіка переконана, що справедливим покарання для злочинця є довічне ув’язнення. Водночас, вона не проти обміняти росіянина на захисників Маріуполя, що заблоковані на території комбінату «Азовсталь».

 
 
Право Вадим Шишимарин
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