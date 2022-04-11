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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 10:03166

Тростянецькій лікарні допомагають швейцарці

Центру первинної медичної допомоги тростянця надає підтримку швейцарська компанія «МедЕйр».

Тростянецький Центр первинної медичної допомоги розпочав співпрацю з швейцарською фірмою «MedAir».

«MedAir» є міжнародною неурядовою організацією, яка надає допомогу громадам та окремим людям, що постраждали внаслідок стихійних лих та військових конфліктів. Крім того, фахівці компанії Medair займаються якісною підготовкою медичних працівників, допомагають у реалізації інфраструктурних проєктів у постраждалих регіонах.

Надзвичайно приємно, що швейцарські медики-благодійники вирішили допомогти Тростянецькій громаді з відновленням сільських амбулаторій загальної практики сімейної медицини, які зруйновані та розграбовані російськими військами під час окупації.

Початком благодійної допомоги стало вручення 12 липня чотирьох ноутбуків Lenovo керівнику КНП «Центр первинної медичної допомоги» Світлані Лободі. Ці ноутбуки - для сімейних лікарів, їм вони вкрай необхідні для здійснення якісного прийому пацієнтів, роботи з документацією, видачі лікарняних листів.

В зустрічі зі швейцарськими партнерами взяв участь міський голова Юрій Бова. Він зауважив: "Співпраця з цією компанією буде продовжуватися. Проєкт ремонту приміщень амбулаторії вже складено, ці роботи швейцарська компанія планує повністю профінансувати. Також ведуться переговори щодо переліку та кількості медичного обладнання, яке благодійники зможуть надати для Центру первинної медичної допомоги."

Висловлюємо щиру подяку фірмі «MedAir» за увагу до Тростянецької громади та підтримку її медичних закладів.

Тростянецька міська рада

Общество Тростянець
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