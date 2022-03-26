У Сумах поліцейські оперативно викрили неповнолітнього грабіжника

Однак скористатися телефоном зловмисник не зміг, так як на ньому був встановлений пароль.

Не гаючи часу, хлопець вирішив віддати телефон власниці за винагороду.

На «угоду» дівчина прийшла разом зі співробітниками поліції. Зловмисником виявився 16-річний мешканець с. Токарі.

Наразі мобільний телефон вилучено та незабаром буде повернуто власниці.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 «Грабіж» Кримінального кодексу України.