Вибухотехніки поліції Сумщини продовжують очищати область від боєприпасів Працівники вибухотехнічного відділу ГУНП в Сумській області обстежують місцевість де були обстріли, а також територію прикордонних населених пунктів. Крім того правоохоронці продовжують розмінування територій, де знаходились ворожі війська.

Щодня територія Сумщини, зокрема прикордонні населені пункти піддаються російським обстрілам. Сапери поліції намагаються першими прибувати на місце події та здійснювати пошук вибухівки для її розмінування, щоб не страждали цивільні люди. Частіше за все вибухобезпечні предмети не спрацьовані та можуть зірватись при найменшому наближенні людини чи транспорту. Також вибухівка може бути замаскована, її не видно у грунті чи на траві, вона може бути прикрита різним сміттям.

Правоохоронці не кваплячись, кропітливо, ризикуючи власним життям, обстежують кожен сантиметр території. Протипіхотні та протитанкові міни, авіаційні некеровані ракети, керовані снаряди, залишки озброєння, а також снаряди різного калібру усі ці десятки тон смертоносного металу вже виявили та знешкодили сапери поліції.

Правоохоронці радять громадянам не відвідувати місця, де нещодавно пролунав вибух, а також території колишніх боїв та місця дислокації російських окупантів. Будьте уважні перебуваючи за межами населених пунктів, уважно дивіться під ноги. Не бажано сходити зі стежок і доріг на узбіччя та заходити до лісосмуги.

Будьте обачні при виявленні предметів схожих на боєприпаси. Ні в якому разі не наближайтесь до снаряду, що не спрацював. Негайно повідомляйте про виявлені небезпечні предмети до поліції.

Відділ комунікації поліції Сумської області