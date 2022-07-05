У Конотопі пограбували торговельний центр

Близько першої години ночі на спецлінію «102» надійшло повідомлення від охоронця одного з торговельних центрів міста Конотоп про те, що невідомі особи проникли до приміщення та пограбували один з магазинів, взявши мобільну техніку та аксесуари. Після чого втекли.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом Конотопського районного відділу поліції.

На пошуки злочинців були залучені працівники відділу реагування патрульної поліції, сектору кримінальної поліції, дільничні офіцери поліції та кінологи.

Під час проведення першочергових оперативно-розшукових заходів, працівниками сектору кримінальної поліції, в одному із парків, неподалік від місця скоєння злочину, було виявлено, а в подальшому і вилучено награбовані речі, які залишили зловмисники. Це і дало поштовх для швидкого розкриття злочину та встановлення зловмисників.

Наразі чоловіків вже затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.