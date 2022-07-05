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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 14:31227

У Конотопі пограбували торговельний центр

Пограбувавши один із торгівельних центрів міста, чоловіки сподівалися, що уникнуть кримінальної відповідальності. Та залишитися непоміченими їм не вдалося. Наразі їх вже затримала поліція.

Близько першої години ночі на спецлінію «102» надійшло повідомлення від охоронця одного з торговельних центрів міста Конотоп про те, що невідомі особи проникли до приміщення та пограбували один з магазинів, взявши мобільну техніку та аксесуари. Після чого втекли.
На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом Конотопського районного відділу поліції.
На пошуки злочинців були залучені працівники відділу реагування патрульної поліції, сектору кримінальної поліції, дільничні офіцери поліції та кінологи.
Під час проведення першочергових оперативно-розшукових заходів, працівниками сектору кримінальної поліції, в одному із парків, неподалік від місця скоєння злочину, було виявлено, а в подальшому і вилучено награбовані речі, які залишили зловмисники. Це і дало поштовх для швидкого розкриття злочину та встановлення зловмисників.
Наразі чоловіків вже затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчими поліції під процесуальним керівництвом прокуратури повідомлено зловмисникам про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України «Грабіж».
 

Поліція Сумщини

Право
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