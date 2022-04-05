У Сумах відновлюють курсування автобуси великої місткості

Один з 4-х автобусів пасажиромісткістю 100+ буде перевозити пасажирів у напрямку Баранівки.
"Попри те, що це збільшує витрати підприємства на пальне, головним для нас залишається підсилення комунальним транспортом віддалених районів міста. Ми опрацювали звернення пасажирів та в результаті моніторингу було прийняте рішення підсилити напрямок Баранівки, який наразі обслуговують три комунальні автобуси за двома маршрутами - це № 57А "Баранівка - Центр" та №62 "Баранівка - Аеропорт". Враховуючи протяжність маршруту №62, автобус великої місткості допоможе розвантажити напрямок", - пояснює директор КП СМР "Електроавтотранс" Андрій НОВИК.
Отже, вже з понеділка, 11 ЛИПНЯ автобус великої місткості курсуватиме за маршрутом #62 "Баранівка - Аеропорт".
Вiдправлятимется він від кінцевих зупинок маршруту за таким розкладом:
АЕРОПОРТ - 5:56; 7:36; 10:07; 11:52; 13:40; 15:31; 17:30; 19:23
БАРАНІВКА - 6:40; 8:24; 11:00; 12:46; 14:32; 16:18; 18:15; 20:15.
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