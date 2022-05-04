За добу на Сумщині піротехніки виявили 29 вибухонебезпечних предметів За минулу добу на Сумщині піротехніки ДСНС виявили 29 вибухонебезпечних предметів, ще 20 - знищили

У суботу, 9 липня, піротехніки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни) ідентифікували та вилучили в м. Тростянець 29 одиниць артилерійських снарядів, ще 20 вибухонебезпечних предметів, виявлені раніше на території Конотопського та Сумського районів, серед яких артилерійські снаряди, гранатометні постріли, ручні гранати, мінометна та сигнальна міни, знищили.

Рятувальники вкотре звертаються до громадян бути уважними та обережними в разі виявлення вибухонебезпечних та інших підозрілих предметів, не наближатися до них, а тим більше не чіпати, не намагатись перенести або розібрати.