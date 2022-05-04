За добу на Сумщині піротехніки виявили 29 вибухонебезпечних предметів

За минулу добу на Сумщині піротехніки ДСНС виявили 1 вибухонебезпечний предмет та ще 60 знищили....
За минулу добу піротехніки Сумщини було виявлено 7 вибухонебезпечних предметів та знищено 69 раніше виявлених...
За минулу добу піротехніки Сумщини виявили та знищили 8 вибухонебезпечних предметів...
22 травня на території Сумщини піротехніки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни) виявили 29 одиниць вибухонебезпечних предметів....
травня піротехніки Міжрегіонального центру швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій (м. Ромни) виявили та знищили на території Сумщини...