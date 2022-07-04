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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 14:3024

Сумські фігуристки взяли ще два «золота» у Франції

9 липня у Jean Jaurès gymnasium of the College of Castanet-Tolosan у Тулузф (Франція) пройшов 3-й змагальний день 11th World Open Inline Figure Skating 2022.

Цього разу призові місця у своїх категоріях посіли сумчанки:

ЧУКІНА Олександра – І місце

ГАЛЬЧЕНКО Крістіна - І місце

Вітаємо з перемогою та зичимо подальших успіхів!

Спорт
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