Сумські фігуристки взяли ще два «золота» у Франції 9 липня у Jean Jaurès gymnasium of the College of Castanet-Tolosan у Тулузф (Франція) пройшов 3-й змагальний день 11th World Open Inline Figure Skating 2022.

Цього разу призові місця у своїх категоріях посіли сумчанки: ЧУКІНА Олександра – І місце ГАЛЬЧЕНКО Крістіна - І місце Вітаємо з перемогою та зичимо подальших успіхів!