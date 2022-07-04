У трьох громадах Сумщини реалізують низку молодіжних соціальних ініціатив У Конотопській, Чернеччинській та Садівській громадах буде підтримано та профінансовано ряд соціально значущих проектів.

Конкурс міні-грантів проходить у рамках другого року реалізації проекту ГО «Бюро аналізу політики» «Підвищення позицій ОГС Сумщини через адвокатування програм участі молоді у формуванні рішень», що фінансується за підтримки програми МАТRA Посольства Королівства Нідерландів, та реалізується у партнерстві з управлінням молоді та спорту облдержадміністрації.

Як повідомили в профільному управлінні, на сьогодні у зазначених громадах відбулися публічні захисти поданих проектів. Проекти оцінювала конкурсна комісія до складу якої, окрім членів ГО «Бюро аналізу політики», обласного управління молоді та спорту, було залучено представництво громад- учасниць. Зокрема голови, профільні заступники та фахівці молодіжної політики громад.

За підсумками проведеного конкуру міні-грантів прийнято рішення щодо підтримки низки молодіжних соціально значущих проектів. Зокрема, у Чернеччинській громаді буде підтримано проекти із запровадження та проведення навчань з тактичної медицини для військових підрозділів громади та проект «Діти і мрії. Хроніки війни», суть якого полягає у зборі дітьми спогадів про сучасну україно-російську війну та організації тематичної фото-виставки. Ще один проект зі створення лаунж-зони в Хухрянській ЗОШ «Навчаючись, відпочивай!» за рішенням керівництва буде підтримано коштами громади.

У Садівській громаді прихильність комісії завоювали проекти, спрямовані на розвиток масового спорту та популяризацію здорового способу життя молоді. Так, у громаді буде придбано комплект спортивного інвентарю для регулярного проведення спортивно-масових мобільних заходів в усіх населених пунктах громади, а також створено фітнес-простір для молодих жінок. Також, за рішенням ГО «Бюро аналізу політики» часткову підтримку отримав проект з проведення занять з тактичної та домедичної допомоги для підрозділів ТРО громади;

У Конотопській громаді за рахунок донора підтримано проекти з проведення серії навчань з домедичної допомоги для цивільного населення «Dicimus salvare» та проект «Турнір ігор «Вуйко та його команда» щодо реалізації низки ігрових активностей для молоді громади національно-патріотичного виховання. За рішенням керівництва громади за рахунок коштів місцевого бюджету буде підтримано ще 2 проекти: «STEM робототехніка» та «Дводенний патріотичний табір « Незламні UKраїнці».

Сумська ОВА