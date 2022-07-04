Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 17:3791

У трьох громадах Сумщини реалізують низку молодіжних соціальних ініціатив

У Конотопській, Чернеччинській та Садівській громадах буде підтримано та профінансовано ряд соціально значущих проектів.

Конкурс міні-грантів проходить у рамках другого року реалізації проекту ГО «Бюро аналізу політики» «Підвищення позицій ОГС Сумщини через адвокатування програм участі молоді у формуванні рішень», що фінансується за підтримки програми МАТRA Посольства Королівства Нідерландів, та реалізується у партнерстві з управлінням молоді та спорту облдержадміністрації.

Як повідомили в профільному управлінні, на сьогодні у зазначених громадах відбулися публічні захисти поданих проектів. Проекти оцінювала конкурсна комісія до складу якої, окрім членів ГО «Бюро аналізу політики», обласного управління молоді та спорту, було залучено представництво громад- учасниць. Зокрема голови, профільні заступники та фахівці молодіжної політики громад.

За підсумками проведеного конкуру міні-грантів прийнято рішення щодо підтримки низки молодіжних соціально значущих проектів. Зокрема, у Чернеччинській громаді буде підтримано проекти із запровадження та проведення навчань з тактичної медицини для військових підрозділів громади та проект «Діти і мрії. Хроніки війни», суть якого полягає у зборі дітьми спогадів про сучасну україно-російську війну та організації тематичної фото-виставки. Ще один проект зі створення лаунж-зони в Хухрянській ЗОШ  «Навчаючись, відпочивай!» за рішенням керівництва буде підтримано коштами громади.

У Садівській громаді прихильність комісії завоювали проекти, спрямовані на розвиток масового спорту та популяризацію здорового способу життя молоді. Так, у громаді буде придбано комплект спортивного інвентарю для регулярного проведення спортивно-масових мобільних заходів в усіх населених пунктах громади, а також створено фітнес-простір для молодих жінок. Також, за рішенням ГО «Бюро аналізу політики» часткову підтримку отримав проект з проведення занять з тактичної та домедичної допомоги для підрозділів ТРО громади;

У Конотопській громаді за рахунок донора підтримано проекти з проведення серії навчань з домедичної допомоги для цивільного населення «Dicimus salvare» та проект «Турнір ігор «Вуйко та його команда» щодо реалізації низки ігрових активностей для молоді громади національно-патріотичного виховання. За рішенням керівництва громади за рахунок коштів місцевого бюджету буде підтримано ще 2 проекти: «STEM робототехніка» та «Дводенний патріотичний табір « Незламні UKраїнці».

Сумська ОВА

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

За добу на Сумщині піротехніки виявили 29 вибухонебезпечних предметів
Сегодня 18:23
Завтра Шосткинщина прощатиметься із земляком-захисником України Вадимом Куцманом
Сегодня 18:21
У Сумах відновлюють курсування автобуси великої місткості
Сегодня 18:04
У трьох громадах Сумщини реалізують низку молодіжних соціальних ініціатив
Сегодня 17:37
Краснопільська лікарня отримала нову «швидку» від благодійників з Польщі
Сегодня 16:43
На Сумщині випав крупний град і зафіксовано смерч
Сегодня 16:43
На Шосткинщині трагічно загинув юнак
Сегодня 16:21
Тростянецькі поліцейські викрили чоловіка у незаконному поводженні з бойовими припасами та вибуховими речовинами
Сегодня 15:55
Шосткинець зі збірною – шостий на чемпіонаті Європи
Сегодня 15:12
Сумські фігуристки взяли ще два «золота» у Франції
Сегодня 14:30
На Сумщині з початку літа на воді загинуло 8 людей
Сегодня 13:34
За минулу добу окупанти обстріляли 7 населених пунктів Сумщини: поліція документує наслідки
Сегодня 12:48
view counter

Статьи

Мешканці Капустинців на Сумщині виступили проти закриття школи у своєму селі
Вчера 09:45
Тонкости выбора женского костюма на любой случай
08.07.2022 12:59
В Україні стартували проєкти для розвитку підприємництва
08.07.2022 12:16
«Працював і як журналіст, і як волонтер-рятувальник», — спецкор Суспільне Суми в Охтирці
07.07.2022 18:03
«Помстимося за кожне життя!» Гвардієць із Сум розповів про бої за Рубіжне та його околиці
07.07.2022 17:56
Андрій Букін: "Це історична війна за виживання українського етносу"
07.07.2022 09:37
Какие вечерние платья сейчас в моде
06.07.2022 18:23
Мікрогранти на створення або розвиток власної справи
06.07.2022 12:32
Мер Сум розповів про підготовку до опалювального сезону та скорочення штату чиновників міста
05.07.2022 19:55
Подбайте про дрова заздалегідь!
05.07.2022 16:39
Страхование КАСКО: преимущества
04.07.2022 18:35
10 тисяч тонн гуманітарної допомоги для Сумщини
04.07.2022 15:04
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

18
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.