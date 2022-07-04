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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 08:27179

Поліція Білопільщини задокументувала факт незаконного порубу лісу

Співробітники відділення поліції №1 (м.Білопілля) викрили чотирьох чоловіків, які здійснили незаконний поруб дерев.

До поліції надійшло повідомлення про те, що у лісосмузі поблизу міста Білопілля Сумського району невідомі здійснюють випил дерев.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції.

Прибувши на виклик, правоохоронці виявили чотирьох чоловіків, які вже встигли спиляти 50 дерев породи дуб. І невідомо скільки б ще вони завдали шкоди, якби не втрутилися правоохоронці.

Зловмисниками виявилися місцеві жителі.

Наразі на місці події працює поліція. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Поліція Сумщини

Право
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