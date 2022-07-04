Поліція Білопільщини задокументувала факт незаконного порубу лісу

До поліції надійшло повідомлення про те, що у лісосмузі поблизу міста Білопілля Сумського району невідомі здійснюють випил дерев.
На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції.
Прибувши на виклик, правоохоронці виявили чотирьох чоловіків, які вже встигли спиляти 50 дерев породи дуб. І невідомо скільки б ще вони завдали шкоди, якби не втрутилися правоохоронці.
Зловмисниками виявилися місцеві жителі.
Наразі на місці події працює поліція. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Поліція Сумщини