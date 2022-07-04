Конотопчанка зі збірною побореться за 5-те місце чемпіонату Європи У Празі тривають чемпіонати Європи з пляжного гандболу серед чоловіків та жінок.

Участь у ньому беруть і збірні України. За жіночу грає вихованка Конотопської ДЮСШ Анна Дябло.

Учора наші дівчата у попередньому раунді програли угоркам 1:2 (28-29, 26-20, 2-4). Конотопчанка відзначилася 20 очками. Із трьома перемогами та двома поразками українки посіли третє місце в групі і не пробились в 1/2 фіналу.

У матчах за 5-8-ме місця наші обіграли словачок 2:0 (26-16, 35-18). Анна Дябло набрала 14 очок. Наразі вона перша у списку бомбардирок турніру з 88 очками.

Сьогодні українки зіграють за 5-те місце проти італійок.

Чоловіча збірна зіграє за "бронзу" проти турок.