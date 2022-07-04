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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 22:05

Росіяни протягом дня обстрілювали три громади Сумщини: поранено п’ятеро людей

Про це повідомив голова сумської ОВА Дмитро Живицький.

Сумщина

Ситуація станом на 22:00 8 липня 2022.

Росіяни протягом дня обстрілювали три громади області.

Шалигінська громада: тут майже опівдні було 6 вибухів - росіяни стріляли із реактивних систем залпового вогню. У той же часовий проміжок було випущено 2 ракети з літака, який не перетинав державний кордон.

Ввечері, о пів на сьому росіяни так само випустили ще 12 ракет.

Після цього відкрили вогонь із реактивних систем залпового вогню, 24 приходи.

Опівдні на околицях двох населених пунктів Хотінської громади росіяни відкрили мінометний вогонь. Троє людей поранені.

Ближче до першої години дня росіяни випустили 6 мін з мінометів по Есманьській громаді.

А о другій годині ще 4.

Ближче до пів на третю - ще 7 мінометних приходів.

Додатково. щодо ранкових обстрілів сьогодні: внаслідок ракетних з гелікоптера у Миропільській громаді поранені двоє людей.

Общество
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