У Конотопі відзначили 363-ю річницю Конотопської битви З нагоди святкування перемоги України над московією у Конотопській битві 1659 року, у суботу, 9 липня, біля пам'ятного каменя по пр.Червоної Калини відбулись загальноміські урочистості.

"Конотопська битва - це поки що найбільша відома в історії перемога українців над московітами. Нині ми знову змушені відвойовувати своє право на свободу і незалежність, вкотре російська орда напала на нашу землю, але сьогоднішній день для нас - це свято і це великий приклад мужності та незламності нашого народу від пращурів-козаків для майбутньої Величної Перемоги України!", - зазначив у своєму вітальному слові міський голова Артем СЕМЕНІХІН.

Присутній на заході священнослужитель Отець Степан проголосив молитву за Україну. Хвилиною мовчання вшанували загиблих усіх поколінь українців у боях за волю і незалежність нашої держави та поклали симовлічні синьо-жовті квіти до пам`ятного каменя.

Далі керівництво міста рушило до пам`ятника Григорію Гуляницькому, де також з нагоди перемоги у Конотопській битві поклали квіти до погруддя видатного українського діяча.

Відразу після офіційних заходів А.Семеніхін разом зі своїми заступниками перевірили роботу міського фонтану у центрі парку "Юність", який уже запрацював і незабаром стане окрасою та новою родзинкою Конотопа.

Конотопська міська рада