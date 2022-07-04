В Охтирці в ДТП загинув мотоцикліст У результаті дорожньо-транспортної пригоди, що сталася близько 16.00 години вечора в місті Охтирка, загинув 32-річний чоловік.

Як попередньо встановили правоохоронці, ДТП трапилась на одній із вулиць міста. Перебуваючи за кермом мотоцикла «Мінськ» охтирчанин, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з попутним автомобілем «Dacia Logan» під керуванням 22- річного місцевого жителя.

Внаслідок автопригоди водій легковика тілесних ушкоджень не отримав, а керманич двохколісного від отриманих травм загинув на місці події.

На даний час транспортні засоби поміщені на штраф-майданчик.

У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України «Порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого». З’ясовуються всі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Сумської області