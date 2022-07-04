Чиновники Конотопської РВА під час окупації привласнили 17 тонн дизпалива

Слідчими Конотопського районного відділу поліції спільно з Управлінням стратегічних розслідувань в Сумській області та СБУ проведено 4 санкціоновані обшуки на території комунальних підприємств, де зловмисники зберігали викрадене пальне та намагалися легалізувати його та на території приватної АЗС, через яку зловмисники реалізували частину пального.
В ході обшуків правоохоронцями вилучено чорнові записи, відеореєстратори та близько 3 000 літрів викраденого дизельного палива.
У поліції відкрито кримінальні провадження за ч. 4 статті 191 Кримінального кодексу України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем». Слідство триває.