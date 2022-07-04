Чиновники Конотопської РВА під час окупації привласнили 17 тонн дизпалива Користуюсь своїми владними повноваженнями, співробітники Конотопської районної військової адміністрації, під приводом потреби для оборони району під час перебування ворожих військ рф на території, привласнили 17 300 літрів дизельного пального.

Слідчими Конотопського районного відділу поліції спільно з Управлінням стратегічних розслідувань в Сумській області та СБУ проведено 4 санкціоновані обшуки на території комунальних підприємств, де зловмисники зберігали викрадене пальне та намагалися легалізувати його та на території приватної АЗС, через яку зловмисники реалізували частину пального.

В ході обшуків правоохоронцями вилучено чорнові записи, відеореєстратори та близько 3 000 літрів викраденого дизельного палива.

У поліції відкрито кримінальні провадження за ч. 4 статті 191 Кримінального кодексу України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем». Слідство триває.