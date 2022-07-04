За п'ятницю поліцейські нарахували 44 прильоти з боку рф Працівники поліції Сумщини продовжують документувати наслідки ворожих обстрілів.

За минулу добу війська рф здійснили обстріли Сумського, Шосткинського та Конотопського районів. Як результат - один постраждалий, а от пошкоджень інфраструктури немає.

Ворог обстріляв с. Грабовське, с. Миропілля, с. Володимирівка, с. Олексіївка, с. Могриця, с. Іскрисківщина Сумського району, с. Уланове, смт. Есмань, с. Вовківка Шосткинського району та с. Манухівка Конотопського району. Загалом нараховано 44 приходи.

Попередньо, обстріл здійснювався з САУ, мінометів, ствольної артилерії та скидання вибухівки з безпілотників.

За всіма фактами слідчі поліції відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни».

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