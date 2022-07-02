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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Сумські фігуристки продовжують підкорювати Францію

Триває 11th WORLD OPEN INLINE FIGURE SKATING 2022 TOULOUSE.

У п’ятницю сумські фігуристки в Тулузі здобули дві медалі: у змаганнях у 2 division в категорії Novice B перемогу виборола Софія Косенко, 2-ге місце здобула Марина Ничитайло.

Підготувала спортсменок тренер Світлана Каравай.

Спорт
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